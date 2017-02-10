Nike'ın Yeni Ayakkabıları 720 Dolarlık Fiyatıyla Gündemde!

Dünyaca ünlü spor aksesuar üreticisi Amerikalı Nike, teknoloji ile ayakkabı keyfinin yolunu bir şekilde buluşturdu.

Nike'in HyperAdapt ayakkabıları, "kendini sıkıştırma" teknolojisi üzerine inşa edilmiş. Bu gelişme, marka için çok önemli bir önemli bir değişimi temsil ediyor ve ayakkabı-teknoloji buluşmasına ışık tutuyor.

"Kendini sıkıştırma" teknolojisi derken şunu kastediyoruz: Nike HyperAdapt 1.0’ı ayağınıza giydiğinizde, topuğunuz sensörle karşılıklı iletişime giriyor ve ayakkabı, ayağınızı otomatik olarak sarıyor. Ayakkabıların yan tarafındaki düğmeler sayesinde teknoloji harikası ayakkabılar, kolayca ayağa göre şekillendirilebiliyor. Rahat kullanım için ayakkabıyı genişletmeniz mümkün..

Nike, yüksek maliyetler nedeniyle ayakkabıların üretimini sürekli ertelemişti. Şu ana kadar, söz konusu modellerle alakalı dedikodular pek çok kez fısıldanmış ama gerçekliğe kavuşamamıştı.

Firma ayakkabı kullanımının, müşteriler için son derece pratik bir işlem olacağını müjdeliyor.

Söz konusu ayakkabıların satış fiyatı 720 dolardan başlayacak.



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