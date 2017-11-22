Nike'ın Yeni Reklam Yüzü Bir YouTuber Oldu!

Nike, yeni Air VaporMax'lerin tanıtımı için ilk kez bir YouTuber ile bir araya geldi ve YouTube yıldızı Megan Batoon, ayakkabıların sporcuya kattığı gücü göstermek için 21 kilometrelik parkuru tamamladı.

Nike, yeni Air VaporMax koşu ayakkabılarını sömestr tatilinden önce daha fazla kitleye duyurmak için YouTuber Megan Batoon ile bir araya geldi. Batoon, Air VaporMax’in üstün performansını göstermek için yarım maraton koştu.

Batoon, öncelikle çok az deneyimi olduğundan uzun mesafe koşuları için eğitildi. Ardından Nike’ın Air VaporMax ayakkabılarını giydi ve 21 kilometrelik yarım maratonu başarı ile tamamladı. Elbette ki tüm süreci Vlog olarak kayıt edip kanalında yayınlamayı da unutmadı.

Batoon yaptığı açıklamada, ‘Sadece nefes alıyorum ve uzaklara doğru koşarak neler yapabileceğimi keşfediyorum.’ dedi. Ayrıca Megan Batoon olan iş birliğinde Nike, ilk kez bir ürününü tanıtmak için YouTuber’lar ile bir araya gelmiş oldu.

Nike’ın ilk ‘YouTube yüzü’ olan Megon Batoon, kanalında vloglar, dans klipleri, makyaj ve saç dersleri, yemek tarifleri ve buna benzer videolar yayınlıyor. 2010 yılında YouTube’a katılan Batoon’un 700 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.