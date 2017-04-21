Nike ve Apple İşbirliği ile Yeni Bir Apple Watch Geliyor!

Akıllı saat teknolojisini spor ürünlerinin şıklığı ile birleştiren ortaklığın yeni ürünü duyuruldu. Ürün, sınırlı sayıda üretilecek.

Apple Watch, Nike ile ortaklık kurarak sportif akıllı saat üretimini sürdürüyor. Kaliteli bir tasarımcı kadrosu ile çalışan spor ürünleri için çalışan NikeLab, Apple Watch NikeLab birimiyle oldukça şık bir tasarımı daha duyurdu.

Yeni tasarım, uzay grisi rengindeki Apple Watch gövdesini Nike tasarımıyla eşleştiriyor. Cihaz daha önceki ortaklıklar sayesinde piyasaya çıkan akıllı saatlerle aynı ölçülere sahip olacak. Bu sürüm ile biraz daha yazılım güncellemesi ve donanım takviyesi getiren ekip, spor için daha uygun bir arayüz ve sıvıya daha dayanıklı kayış ile gelecek.

Apple Watch NikeLab ile Apple Watch Series 2'nin diğer sürümleri arasında önemli bir fark var olacak: Sınırlı sayıda üretilecek yeni saat yalnızca nike.com, NikeLab mağazalarında ve Apple'ın bir kaç mağazasında satışa sunulacak. Doğrudan Apple’ın elinden çıkmayan ilk saat olma özelliğini taşıyan saat için Nike oldukça iyi bir iş başarmış gibi görünüyor.

Fiyatına ilişkin henüz net bir açıklama bulunmasa da yeni akıllı saat 27 Nisan’da söz konusu mağazalarda satışa sunulacak. Nitekim sınırlı sayıda ve standart Apple Watch’lardan daha üst düzey olacak ürünün bu durumu fiyatta bir artışa sebep olabilir. Şu an satışta olan bir alt model Apple Watch Nike+ yaklaşık 1800 TL’den alıcı buluyor.