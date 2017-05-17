Sanal gerçeklik teknolojileri hayatın her alanında kullanıma hazır. Gelecekte giydiğimiz ayakkabıların nasıl tasarlanacağına ilişkin hazırlanan bu video ise geldiğimiz noktayı gösteriyor.

Giyim firmaları arasında teknoloji ile arası en barışık olan firma kesinlikle Nike. Ayakkabıları başta olmak üzere birçok ürününde teknolojinin nimetlerinden faydalanmayı çok seven firma, tasarımcıların kullanması için sanal gerçeklik donanımını kullanan bir teknoloji geliştirdi.

Konsept video, Dell’in dokunmatik Canvas monütörünü Meta 2 kulaklığını kullanan bir sistemde Nike Air Vapormax ayakkabısı üzrinde çalışan birkaç tasarımcıyı gösteriyor. Ayakkabılar sadece tasarlanmıyor, aynı zamanda farklı kondisyon durumları için dijital ortamda teste tabi tutuluyor.

Meta'nın başkan yardımcısı Ryan Pamplin, videoyu şu sözlerle aktarıyor: "Aslında video gelecekte neler olacağını değil, bugün nelerin mümkün olduğunu gösteriyor. Bütün bu donanım ve yazılımların bugün bu seviyede üretilmesi mümkün. Doğru insanların birlikte çalışmasına izin verirseniz, bir yıl içinde bu sistemi kurabilirsiniz. Bu hepimizin hedeflediği ortak vizyondur.”

Pamplin’e göre çok yakın geleceğin ayakkabıları sizce böyle tasarlanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.