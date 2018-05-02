Nikola Motor'dan Tesla'ya 2 Milyar Dolarlık Patent Davası!

Teknoloji ve iş dünyasında patent davaları alışık olmadığımız bir durum değil, ancak Nikola Motor'un Tesla'ya açtığı dava oldukça kallavi görünüyor.

İlk bakışta isim benzerliklerinden ötürü (Nikola Tesla) davanın bir isim patenti davası olduğunu düşünebilirsiniz ama durumun bunla hiçbir alakası yok. Nikola Motor, Tesla'nın kendi araç tasarımlarını çaldığını ve izinleri olmadan kullandığını iddia ederek yüklü bir tazminat davası açtı.

Nikola'nın iddiası, 2016 yılında lansmanı yapılan Nikola One isimli elektrikli kamyonun tasarımının birebir kopyalanarak Tesla Semi aracında kullanıldığı yönünde. Tesla Semi lansmanı yapıldıktan sonra defalarca Tesla'ya ihtarname gönderildiğini ve tanıtımların durdurulmasını istediğini belirten Nikola Motor, o dönemden beri ne Tesla'nın yönetim kademesinden birinin, ne de Elon Musk'ın kendilerine hiçbir cevap vermediğini ve bu sebeple dava açmaya karar verdiklerini belirtiyorlar.

İki aracın tasarımsal olarak birbirine benzediğini yukardaki görselden de net biçimde görebiliyoruz. Ancak iki aracın patent başvurularını, alınan patentlerin içeriğini bilemediğimiz için hangi şirketin konuyla alakalı haklı olduğuna kanaat getirmemiz imkansız. Bu bağlamda Arizona'da görülecek olan dava da tam olarak bu konuya eğilecek. Bakalım davanın kazananı Tesla mı olacak yoksa Nikola Motor mu?