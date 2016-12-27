Nikola Tesla, Cep Telefonlarını 1926'da Öngörmüş!

Dünyada izini bırakan Amerikalı-Sırp büyük dahi Nikola Tesla, o zamanlar (1926'da) verdiği bir röportajda cep telefonlarının müjdesini vermiş.

Nikola Tesla, dünyadaki en büyük mucitlerden biriydi. Sırp-Amerikalı bilim insanı, ününe alternatif akımı (AC) keşfetmesiyle kavuştu.

Nikola Tesla, 8 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. Fotoğrafik hafızası ve elinde tuttuğu 300'den fazla patent de onun diğer mucizevi yetenekleriydi. Bilim insanı, dünyada öylesine büyük bir iz bırakmıştı ki Elon Musk ürettiği otomobillere Tesla markasını vererek, dehayı bir kez daha onurlandırdı.

Tesla tüm bu yeteneklerin yanı sıra, üstün bir öngörü becerisine de sahipti. 1926'da John B.Kennedy ile yaptığı söyleşi bunu doğruluyor.

"Kablosuz teknoloji tüm dünyayı kapsayacak koca bir beyin gibi. Tüm parçaçıklar uyumlu ve gerçek. Bir süre sonra mesafe fark etmeksizin tüm insanlar, birbirleriyle kolayca iletişim kuracak. Kullanım alanı nispeten sınırlı ve kusurlu televizyonlar ve sabit telefonlardan bahsetmiyorum. Binlerce mil ötedeki insanlarla, son derece hızlı ve uyumlu biçimde iletişim kurabileceğiniz bir mimariden bahsediyorum. Öyle ki, bu cihazlar yelek cebinde taşınabilecek."

Nikola Tesla'nın öngörüleri bu kadarla da sınırlı kalmamış. Dahi bilim insanı, kadın-erkek eşitliğini hakkında da birkaç kelamda bulunmuş.

"Gelecekte cinsiyet savaşları ve erkeklerin üstünlüğü hakkındaki mücadeler sona erecek. Hatta bazı noktalarda kadınlar, üstünlüğü ele geçirecek. Kadın zekasının zincirlerinden kurtulması ile önce eşitlik sonra da üstünlük sağlanacak."

Tesla, geçtiğimiz yüzyılda yaptığı futuristik tahminlerle ününe ün katmayı başarmıştı. Görüleri zamanının çok ötesindeydi. Forbes'e göre geleceği görmek ve doğru analiz etmek, bir kişinin kariyerini zirveye taşıyacak bir beceri.