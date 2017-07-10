Nikola Tesla Uzaylılarla Temas mı Kurmuştu?

Dahi mucit ve bilim insanı için yazılan bir biyografinin detaylarında kendisinin uzaylılarda iletişim kurduğuna yönelik şok edici bilgiler yer alıyor.

Bu sözler iddiayı gündeme getiren bir biyografi yazarına ait:

"...tıpkı insanların birbirleriyle ileri geri konuştukları anlara benzediğini söyledi. Başka bir gezegenden gelen akıllı varlıkları birbirleriyle konuşurken duyduğunu, hangi dili konuştuklarını anlamadığını, ancak onların ne demeye çalıştıklarını hissettiğini söyledi…”

Nikola Tesla'nın hayatı hakkında tanınmış bir biyografi yazarı olan Tim R. Swartz, yarı otobiyografik kitabı olan Nikola Tesla'nın Kayıp Çalışmaları kitabında akıllara zarar bir iddiada bulundu: Fütüristik mucit, dünya dışından gelen akıllı varlıklarla iletişim kurmuştu!

Bu hipotez, aradan uzun zaman geçtiği için Tesla'nın içinde bulunduğu gizemli dünyayı vurgulamaktan başka bir işe yaramıyor. Kendisinin kişisel belgelerine ve notlarının çoğuna ABD hükümeti tarafından el konulmuş durumda. Çoğu otorite ise kendisinin neredeyse 1 asır önce yaptığı icatların, mevcut sanayi ve endüstri dünyasının sonunu getireceğini düşünüyor.

Swartz kitabında geçen açıklamalara göre Tesla, bir icadının testleri sırasında, dünya dışı varlıkların haberleşmek için kullandıkları radyo kanallarını tespit etti ve onları uzun süre dinledi. Bu aşamadan sonra dahi mucit, daha büyük ve daha güçlü radyo alıcıları inşa etmek konusunda takıntılı davranmaya başladı. Swartz, Tesla’nın belki de en şok edici keşfi hakkında şunları söylüyor:

“Başka bir gezegenle iletişim kuran diğer bir gezeni dinlemişti. O andan itibaren duyduğu şeylerin tekrar edip etmeyeceğini görmek ve daha iyi radyo alıcılarını kurmak için yaptığı çalışmalar, onu saplantılı bir hale getirdi. Tıpkı insanların birbirleriyle ileri geri konuştukları anlara benzediğini söyledi. Başka bir gezegenden gelen akıllı varklıkları birbirleriyle konuşurken duyduğunu, hangi dili konuştuklarını anlamadığını, ancak onların ne demeye çalıştıklarını hissettiğini söyledi”

O yıllarda Mars’ın Güneş Sistemi’inde yaşamın var olduğu yer umuduyla yapılan keşfi gündeme bomba gibi düştüğünden, Tesla ilk etapta seslerin Kızıl Gezegen’den geldiğini düşündü.

Tesla'nın uzay konusundaki en önemli çalışmaları ve kişisel notları Birleşik Devletler Ordusu'nun elindeyken Swartz, 1976'da düzenlenen açık artırmada bir dizi özel kayıtlar ele geçirdiğini söylüyor. Yazar, kayıtlarda geçen "Siyah İnsanlar" adlı bir ırkın Dünya’yı ziyaret ettiklerine dair kanıtların eksik olduğunu iddialarına ekliyor.

National Geographic tarafından belirtildiği üzere Tesla'nın çoğu çalışması hükümet tarafından alındı, ​​ancak eşyalarının büyük çoğunluğu daha sonra ailesine bırakıldı. Bunlardan bir kısmı, 1950'lerde Belgrad'da açılan Tesla Müzesi'nde sergileniyor.

Tesla'nın buluşları bu yaşananlardan sonra daha da ileriye gitti ve kablosuz iletişim, türbin motorları, helikopterler, floresan ve neon ışıkları, torpidolar gibi düzinelerce buluşa imza attı. Dahi mucit, ölümüne kadar 700’den fazla dünya çapında patente sahip oldu.