Nikola Tesla’nın 21. Yüzyılla İlgili Nokta Atışı Kehanetleri

Bilim tarihine adını altın harflerle yazdıran, günümüzde kullandığımız birçok materyalin baş kahramanı olan Nikola Tesla’nın 21. yüzyıla ait nokta atışı kehanetleri, kendisine olan saygımızı bir kat daha arttırdı.

‘Yaşadığı zamanın ötesinde olan insan’ olarak da tanımladığımız Nikola Tesla, 1900’lü yıllarda günümüzle ilgili öylesine yerinde tespitlerde bulunmuş ki, şu an söylediklerinin neredeyse birebir aynısını yaşıyoruz.

Hayatı boyunca yaptıklarıyla bilim dünyasının dışında insanların bireysel olarak da ilgisini üzerine çeken Tesla’ya, 1937 yılında New York Times gazetesinden bir röportaj teklifi gelir. Dönemin ünlü bilim insanlarını da eleştiren Tesla, röportajına şu cümleleri kurarak başlıyor:

"Edison, Stainmetz, Markoni ve diğer kişiler kablosuz yolla Atlantik Okyanusu'nun üzerinden bir sinyal göndermenin imkansız olacağını iddia ediyorlardı, fakat sonrasında yanıldıklarını gördük.

Birçok önemli buluşun önceden habercisi olduğum için belki de 21'inci yüzyılda hayatın nasıl olacağı konusunda da birkaç fikrimi ifade etsem çok da büyük bir yanlış yapmam.”

Tıpatıp aynısını yaşadığımız içme suyu ve hava kirliliği konusundaki öngörüsüyle ilgili Tesla, şu ifadeleri kullanmış: “New York'taki hava kirliliği ise şu an bizim için imkansız gibi görünen bir seviyeye yükselecek. Aynı zamanda su temini dönemin en önemli problemlerinden birisi olacak.”

Buraya kadar yaptığı demeçler bir dereceye kadar kabul edilebilir, fakat bir sonraki konuşması gerçekten de o dönem herkesi afallatacak cinsten cümleler içeriyor:

"Yakında bir iş adamının New York'tan yazılı emirlerini yağdırması ve bunların Londra'da ya da başla bir yerde anında belirmesi mümkün olacak. Bir kişinin masasından dünyadaki herhangi bir telefon abonesini araması ve konuşması mümkün olacak. Bunun içinse gayet ucuz ve kolunuzdaki saatten bile büyük olmayan bir cihaz taşımak yeterli olacak. Bu cihaz, kullanan kişiye denizde ya da karada binlerce mil ötesini duyma imkanını sağlayacak. Bir kişi konuşmaları ya da şarkıları, dünyanın her yerinden dinleyip, istediği her yere anında aktarabilecek.”

Tesla’nın bu söylemlerini 1930’lu yıllarda, telefonların neredeyse bir fırın büyüklüğünde olduğu dönemlerde gerçekleştirdiğini bir kez daha hatırlatalım.