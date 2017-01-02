Nikola Tesla'nın Bazıları Çok Tehlikeli Olan, Çoğu Kişinin Bilmediği 5 İcadı

Ünlü mucit Nikola Tesla’nın bildiğimiz icatları dışında, çeşitli sebeplerle gizli kalmış bazı icatları da bulunuyor.

Yaşadığımız çağı etkileyen en önemli insanların başında gelen Nikola Tesla’nın alternatif akım, endüksiyon motoru ve Tesla bobini gibi birçok bildiğimiz icadı bulunuyor. Ancak birtakım yüksek statülü insanların engellemesi yüzünden Tesla’nın belki de devrim yaratabilecek bazı icatları gizli kalmıştır. Bu insanların, bu icatların gizli tutulmalarını istemelerinin sebebi ise, kendilerine zararı dokunacağını düşünmeleriydi. Bununla birlikte Tesla, bazı icatlarını da kendi tehlikeli bulduğu için hayata geçirmemiştir. Gelin çağımıza ışık tutan dahi Nikola Tesla’nın gizli kalmış bu icatlarına bir göz atalım.

Ölüm Işını

Tesla, 1930’larda Teleforce adını verdiği ölüm ışınını bulduğunu iddia etti. Cihaz, düşman uçaklarını, yabancı orduları gibi şeyleri ortadan kaldırmak için kullanılabilen yoğun bir enerji ışını üretebiliyordu. Tesla, bu ölüm ışını ile idari bölgelerin birbirlerini çok kolay bir şekilde yok edebileceğini düşünüyordu ve bu icat, bu nedenle hiç hayata geçirilmedi. Tesla, bu ışınla 200 mil mesafedeki herhangi bir şeyin yok edilebileceğini öngörüyordu. Tesla’nın bu icadıyla ilgili çalışmaları çalınmaya çalışılsa da, başarısız olundu.

Tesla’nın Osilatörü

1898’de Tesla, küçük bir sallanan cihaz yaptığını ve bu cihazı ofisine yerleştirip çalıştırdığında, binayı ve etrafındaki her şeyi sarstığını iddia etti. Yani başka bir deyişle, cihaz depremleri simule edebiliyordu. Tesla böyle bir şeyin meydana getirebileceği korkunç şeylerin farkına vardığın cihazı etkisiz hale getirmek için eline bir çekiç aldığını ve çalışanlarına, sarsıntı ile ilgili soru sorulduğu takdirde haberleri olmadığını söylemeleri yönünde talimat verdiğini söyledi. Bazı teorisyenler, ABD hükümetinin Tesla’nın bu çalışmasını devam ettirdiğini düşünüyor.

Bedava Elektrik Sistemi

JP Morgan’dan aldığı finansmanla Tesla, 1901 ve 1902 yılları arasında New York’ta devasa bir kablosuz iletişim istasyonu olan Wardenclyffe Kulesi’ni tasarladı ve inşa etti. Tesla, bu istasyon aracılığıyla Atlantik üzerinden İngiltere’ye ve gemilere mesajlar, telefonlar ve fakslar iletmeyi planlıyordu. Proje başarılı olsaydı, herkes yere çapa zinciri saplayarak elektriğe sahip olabilecekti. Fakat, bu durum enerji endüstrisinde çok ciddi değişikliklere yol açabilirdi ve bu dünyadaki seçkin elit kesimin işine gelmedi. Tesla’nın amacını öğrenen Morgan, projeyi finanse etmeyi reddetti ve proje 1906 yılında yarıda bırakıldı.

Uçan Çay Tabağı

1911’de Tesla, yerçekimine karşı uçan bir makine yaptığına dair bir açıklama yaptı. Tesla’nın açıklamasına göre, bu uçan makine kanatlara ya da pervanelere sahip değildi. Hava durumu ve hava boşluklarına aldırmaksızın son derece güvenli bir şekilde ve yüksek hızlarda uçabilen makine, ücretsiz bir enerji sistemiyle çalışıyordu. Yeni gelişmeye başlayan havacılık ve otomobil endüstrisinin petrole bağlı olduğu bir zamanda ortaya çıkan bu icat, tabii ki hoş karşılanmadı ve tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı.

Geliştirilmiş Hava Gemileri

Tesla, elektrikle çalışan, yerin 8 mil yukarısında uçan ve üç saatte New York’tan Londra’ya yolcu taşıyabilecek olan hava gemilerini tasarladı. Ayrıca Tesla, bu araçların güçlerini atmosferden edinebileceğini ve böylece yakıt almak için durmalarına gerek olmayacağını da düşünüyordu. Bu insansız hava gemileri, uzaktan hava saldırıları için kullanılabilecekti. Ancak bu icadı da yukarıda bahsettiğimiz icatları gibi hiçbir zaman hayata geçmedi.