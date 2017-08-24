Nikon'un 45.7 Megapiksellik Yeni Canavarı: D850 DSLR

Nikon'un 45.7 megapiksellik yeni kamerası, dünyayı daha renkli görmenizi sağlayacak.

Nikon kısa süre önce 100. yıldönümüne özel iddialı bir D850 modeli çıkaracağını duyurmuştu. Sonunda beklenen oldu ve yeni kamera ortaya çıktı. D850, 45,7 megapiksel sensörle orta formatta ve orta çözünürlükte sağlam bir kamera olarak gözüküyor. Görüntüleri isteğe göre 7 fps veya 9 fps üzerinden çeken Nikon D850, bu sefer video akışını da unutmamış ve 4K videoları 30 fps’de kaydetmeyi başarmış.

D850’nin sensörü, bir önceki model olan D810’un 36.2 megapiksel olan çözünürlüğünden çok daha kaliteli. Nikon yeni kamera için, “benzeri görülmemiş bir çözünürlük, dinamik aralık, ISO ve işlem gücü birleşimi” diyor.

Sensör

Aydınlatmalı CMOS sensörüne sahip DSLR kamerada netliği korumak için OLPF filtreden kaçınan Nikon bu sensörü bilinçli mi tasarladı bilinmiyor, ancak Sony’nin 42 megapiksellik Alpha A7R II modeline benzerliği dikkat çekiyor.

ISO

Kameranın ISO aralığı 64 ile 25.600 arasında değişebilir, ancak opsiyonel olarak 32-102.400 arasında genişletilebiliyor. 20K otomatik odaklamaya sahip D850, 45,7 megapiksellik sensörü ile 14 bitlik RAW imajları haline kaydedebiliyor.

Video

Nikon video açısında da bazı çalışmalar yaptı. 16:9 formatında 4K 30 fps kayıt yapabilen kamera, 1080p videoyu 120 FPS’de kaydedebiliyor.

Pil ve Fiyat

Toplamda 70 dakika kayıt yapmaya olanak tanıyan pil, video haricinde 1,840 çekim yapabiliyor. Tüm bu özellikler çok hoş olsa da fiyat konusunda beklenen, ancak ülkemiz için çok yüksek olan bir fiyat bizleri karşılıyor. Nikon D850’nin fiyatı 3.300 dolar(11.500 TL), ayrıca MB-D18 Çoklu Pil Paketi satın alacaksanız fazladan 400 dolar(1.400 tl) vermeniz gerekiyor.