İzmir Amerikan Koleji’nde burslu olarak okul hayatına devam eden 18 yaşındaki Nil Çakırca, başvurunun kapanmasına yarım saat kala annesinin sözünü dinleyip mektup yazdığı Harvard’tan olumlu cevap alarak %100 burslu okumaya hak kazandı.

2010-2011 yılının SBS (o zamanki sınav sisteminin adı) şampiyonlarından olan Nil Çakırcı, ablası Damla’nın sözünü dinleyerek İzmir Amerikan Koleji’ne girmişti. Bu sefer de annesinin sözünü dinledi ve Harvard’a onun vesilesiyle bir mektup gönderdi. Gelen cevap ise hem kendisini sevindirdi, hem de bizleri gururlandırdı.

Harvard’ın başvuruları kabul etmesine yarım saat kala annesinin beğenmediği ‘niyet mektubu’nu baştan yazdı ve %100 burslu okumaya hak kazandı. Harvard gibi üniversitelere başvuran kişilerin akademik başarıları zaten yüksek olduğu için ‘niyet mektubu’nun çok önemli olduğunu söyleyen Nil, mektubu ve kabul süreciyle ilgili şunları söyledi:

Farklılık İstiyorlar

Harvard gibi okullar gerçek sizi anlamak ve farklılığınızı görmek istiyor. Çünkü başvuran herkesin SAT puanları, notları yüksek. İlk mektup, nasıl bir eğitim alacağım ile ilgiliydi. Anneme bunu okudum, ama bakışından beğenmediğini anladım. Değiştirmemi önerdi.

Yarım Saat Kala Yazdım

Başvurunun bitmesine yarım saat kala hayatımın şekillenmesinde etki yaratan anılarımı anlattığım mektubu yazdım. İzmir Amerikan’a ablam Damla’nın girmem için ısrarcı olduğunu, okula yüzde 100 burslu kabul edilişimi, ablamın Boğaziçi Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okuduktan sonra hayali olan Google’da çalışmaya azmi sayesinde nasıl başladığını yazdım.

Ülkeme Geri Döneceğim

Mektubunda arkadaşlarıyla olan ilişkisinin ve aile değerlerinin toplumun beklentilerinden daha önemli olduğuna dikkat çeken Nil, “İleride ülkeme dönüp yakaladığım fırsatları diğer çocukların da yakalaması için elimden geleni yapacağım” dedi.

Hayallerinin Peşinden Koşan Abla

Harvard Ünivesitesi’ndeki eğitim giderlerini, Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı’nın bursu sayesinde karşılayacağını söyleyen Nil, ablasının hayatında çok önemli rol oynadığını belirterek şunları söylüyor: “Ben hayallerinin peşinden koşan ve hayal etmenin hiçbir sınırı olmadığını bana her zaman anlatan bir ablayla ve hayallerime ulaşabilmem için her konuda destek olan, ufkumu daha da açan bir aile içinde büyüdüm. Ablam İzmir Amerikan’da yatılı okumam için çok ısrar etti, babamı ikna etti. Okulum ise aynı duyguları bana yaşatan aile oldu. Burada yatılı okumak tek başına ayakta durmama, kendimi keşfetmeme ve hayat boyu sürecek dostluklar kurmama neden oldu.”

Arkadaş İlişkileri Uygulaması

“Sonra WhatsApp uygulamasının arkadaşlarımla ilişkimi belirleyici olmasından söz ettim. Benim ilk akıllı telefonum lise birde oldu. O da ablamın eski telefonuydu. Oysa hazırlıkta tüm arkadaşlarımın akıllı telefonları vardı ve kendi aralarında haberleşiyor, sınavlarla ilgili konuşuyorlardı. Ertesi sabah ben ne muhabbetlerine katılabiliyor ne de esprileri anlıyordum. Telefon ile ben de bu sohbetlerin içine girebildim. Çünkü WhatsApp uygulamasını iletişim ve sınavlara hazırlık için kullanıyor, soru çözüyordum. O kadar çok soru çözümüne yardım ettim ki, ‘en iyi dost Oscar heykelciliği’ verildi.”