Flappy Birds’ün Yaratıcısından Yeni Oyun!

Flappy Bird ile milyonları götüren Dong Nguyen tarafından geliştirilen Ninja Spinki Challenges! yine saatlerimizi ayıracağımız bir oyun olmaya aday

Flappy Bird ile dünyayı kasıp kavuran Dong Nguyen, Ninja Spinki Challenges! adını verdiği yepyeni oyunuyla Google Play Store’daki ve App Store’daki yerini aldı. Yine çelınc (!) yaparak ilerlemeye çalıştığınız ve oldukça zorlayabilecek bir oyun olan Ninja Spinki Challenges!, içerisinde 6 adet mini oyun ile beraber geliyor.

Yine parmak basım ve hareket hızına bağlı olarak oyunda ilerleme kaydedebileceğiniz oyun yine sinirlerimizi bozmaya aday gibi duruyor. Bağımlılık garantili olduğu belli olan ve şahsen sırf bu yüzden indirmeye çekindiğim oyunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.