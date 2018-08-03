Ninja, Twitch'te 10 Milyon Takipçiye Ulaşan İlk İsim Oldu

Şu an dünyanın en popüler Fortnite oyuncularından olan ve Drake ile yaptığı ortak yayından sonra adeta patlama yapan Ninja'nın işleri yolunda gidiyor.

Bir süredir istikrarla Twitch'in en çok izlenen ve en çok takipçisi bulunan yayıncısı Ninja, başarılarına bir yenisini ekledi. 10 milyon takipçiyi aşan Ninja, bunu Twitter'da paylaştığı bir mesajla kutladı. Yaşadığı gururu takipçileriyle paylaşan Ninja, kendisini takip eden herkese teşekkür etti.

"Twitch'te 10 milyon takipçiye ulaşan ilk yayıncı! Gerçekten çılgın bir başarı ve şu ana dek en çok gurur duyduğum şey. Çok uzun süredir yayıncılık yapıyorum ve bulunduğum konumdan ötürü ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Sizleri seviyorum."

Geçtiğimiz aylarda ünlü rap sanatçısı Drake ile beraber yayın yaparak tek bir Twitch yayını boyunca 600.000 izlenmeyi geçen Ninja, böylece başka bir rekoru daha alt üst etti. Tyler “Ninja” Blevins, görünen o ki uzunca bir süre daha Twitch gündeminde yer almaya devam edecek.