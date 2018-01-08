Nintendo iPhone Kılıfları Satmaya Hazırlanıyor!

Sevilen oyunlarını telefon kılıflarına yansıtan Nintendo, iPhone kullanıcıları için 6 farklı telefon kılıfı satışa sunmaya hazırlanıyor.

29 yıllık Japon elektronik şirketi Nintendo, Splatoon, Zelda, Animal Crossing gibi ünlü oyunları sevenler için iPhone kılıfları satışa sunmaya hazırlanıyor. iPhone kullanıcıları dilerlerse Animal Crossing desenli bir deri kapaklı kılıf, dilerlerse de Splatoon desenli standart silikon kılıf alabilirler.

Nintendo’nun kapaklı kılıfları çok ulaşılabilir fiyatlardan sattığını söylemek güç. Standart silikon kılıflar için 23 dolar (80TL) fiyat belirleyen şirket, kapaklı deri kılıflar için fiyatı 40 dolara (110 TL) kadar çıkarıyor.

Nintendo imzalı iPhone kılıfları Nisan ayından itibaren satışa çıkacak. Kılıfların yüksek fiyatı tüketicilerin ilgisini düşürebilir fakat Japonya’da Nintendo oyunlarına büyük ilgi var ve bu nedenle kendi anavatanında sağlam satış rakamları elde edebilir.

Sizce Nintendo’nun telefon kılıfları nasıl? Daha da önemlisi sevdiğiniz bir oyunun telefon kılıfı çıksaydı bu fiyatları verip alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.