Animal Crossing: Pocket Edition, Nasıl İndirilir

Nintendo'nun Kasım'da çıkması beklenen mobil oyunu Animal Crossing: Pocket Edition, Avustralya'da yayınlanmasının ardından tüm dünyaya hızlıca yayılıyor.

Nintendo Wii’nin sevilen oyunlarından Animal Crossing’in yeni oyununun mobil platformlar için çıkacağını duyurmuştuk. Android ve iOS platformuna Kasım ayında çıkış yapacağı açıklanan Animal Crossing: Pocket Camp’i bu süreye kadar beklemek istemeyen kullanıcılarımız için çok güzel bir içeriğimiz var.

Nintendo, henüz açıklanmayan bazı nedenlerden dolayı Avustralya’da oyunu piyasaya sundu. Avustralya’da olmayan kullanıcılar oyuna ulaşamıyorlardı ancak hatırlatalım; Pokemon GO’da hala ülkemizde aktif değil. Bu durum, hiçbir zaman oyuna ulaşmamıza engel olamadı. Bugün sizlere Nintendo’nun mobil oyunu Animal Crossing: Pocket Camp’e nasıl ulaşacağınızı aktaracağım.

iOS Üzerinden Oyuna Nasıl Ulaşırım?

App Store’u açın.

Apps bölümüne gidin ve sağ üst köşedeki Hesap sayfasını açarak aktif hesabınızdan çıkış yapın. (Bunu uygulamadan önce uyaralım, hesap bilgilerinizi bilmiyorsanız bir daha giriş yapamazsınız)

App Store’un Avustralya sürümünde Pocket Camp’i açmak için buraya tıklayın(Bağlantıyı mobil cihazınızda açmanız gerekecek)

tıklayın(Bağlantıyı mobil cihazınızda açmanız gerekecek) “Bölge Değiştir”i tıklayın ve bağlantıyı tekrar açın.

“Yeni bir Apple Kimliği Oluştur”u seçin ve gerekli bilgileri doldurun.

Yeni bir App Store hesabı oluşturun ve bölgeyi Avustralya olarak ayarlayın.

Sonunda! Artık Animal Crossing: Pocket Camp’i indirebilirsiniz. Sonrasında tekrar kendi hesabınıza dönebilirsiniz.

Android Üzerinden Oyuna Nasıl Ulaşırım?

Android’de oyuna ulaşmak kesinlikle çok daha basit.

Buraya tıklayarak Animal Crossing: Pocket Camp’in APK linkine gidebilirsiniz.

tıklayarak Animal Crossing: Pocket Camp’in APK linkine gidebilirsiniz. APK’yı telefonunuza indirdikten sonra çalıştırın ve üçüncü taraf geliştiricilerden gelen uygulamalara izin ver diyip güvenlik adımını geçerek yükle seçeneğine tıklayın.

Yükleme tamamlandı.

Not: APK’yı olabildiğince inceledim ve bir soruna rastlamadım. Yine de APK’dan dolayı oluşabilecek zararlar sizin sorumluluğunuzdadır.