Mario’nun Mesleği, Artık Musluk Tamirciliği Değil

Nintendo’nun Japonya merkezli web sitesinden yapılan açıklamaya göre musluk tamirciliği yapan Super Mario, artık bu mesleğe veda etti.

Super Mario da günümüz iş çağına ayak uydurdu ve uzun yıllardır devam ettirdiği ‘musluk tamirciliği’ görevini bıraktı. Nintento’nun Japonya merkezli web sitesinde yer alan bilgiye göre dünyanın en popüler video oyun karakteri Mario, artık musluk tamircisi değil. Bu iş dışında aslında hemen her işi yapan Mario’yu yalnızca bu işle anmak, sanırım kendisine büyük bir haksızlık olacaktı. Bunun farkında olan Nintendo, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Kendisi tenis olsun beyzbol olsun, futbol veya araba yarışı olsun her şeyi beceriyor. Doğruyu söylemek gerekirse, musluk tamircisi olarak çalıştığı günlerin üzerinden uzun zaman geçti.”

Geçmişe baktığımızda Mario’nun Super Mario Bros’taki mesleği hiçbir zaman muslukçuluk olarak ön plana çıkarılmamıştı. Fakat tüm oyuncuların karakterle ilgili hafızalarına yerleşen bir şey vardı ki Mario, bir musluk tamircisiydi.

Aslında Mario’nun ilk mesleği halıcılıktı. 1981 yılında çıkan Donkey Kong oyunundaki Mario inşaatta çalıştığı için, kendisine bu sefer ‘muslukçuluk’ mesleği uygun görülmüştü. Daha sonra Luigi ile bir ekip olan Mario, yaratıcısı tarafından su tesisatçısı (ya da musluk tamircisi) mesleğine iyice adapte edilmişti.