Nintendo, Emülatör Dünyasının Kökünü Kurutmaya Devam Ediyor

Telif hakları kapsamında birçok dev emülatör adresine adeta savaş açan Nintendo'nun baskılarına dayanamayan EmuParadise, 18 senelik geçmişinin ardından oyunseverlere veda etmeye hazırlanıyor.

Son dönemde gerek bağımsız (Indie) oyunlarla gerek emülatörlerle altın çağını yaşayan retro oyunlar, Nintendo’nun yaptırımları neticesinde emülatör kısmında kan kaybetmeye devam ediyor. Birçok oyunseverin ücretsiz olarak geçmişin başarılı oyunlarını oynamasına fırsat veren EmuParadise, 18 yıllık hizmetinin ardından pes ediyor.

Kararlarında en büyük etkenin Nintendo’nun başarılı emülatör adreslerine açtığı davayı gösteren EmuParadise cephesi, geçtiğimiz ay LoveROMS.com ve LoveRETRO.com’un başına gelenleri yaşamak istemediğini belirtti. Bu dönemde böyle bir hizmetin artık kumara dönüştüğünü ve verilen cezaların son derece caydırıcı olduğunu belirten ekip; 18 yıllık mazisinde kuşaktan kuşağa oyunları taşımış olmanın gururunu yaşasa da yasal haklar düşünüldüğünde, özellikle Nintendo tabanlı oyunlardan vazgeçmek durumunda.

Yayın hayatı boyunca birçok ebeveyn tarafından onur verici teşekkür mailleri alan ekip; sayısız insanın hayatında iz bırakabilmeyi başardığı için son derece mutlu olduğunu belirtirken, EmuParadise yönetim kurulundan gelen karar doğrultusunda çalışanlarını riske atmak istemediğini açık bir dille kamuoyuna duyurdu.

Nintendo’nun son dönemde yaptığı konsol ataklarının bir etkisi olarak görülen bu olaylar zinciri her ne kadar üzücü olsa da Nintendo’nun en doğal hakkı. Yaklaşık 20 yıldır bir kültüre dönüşen retro oyunlara ulaşmak artık eskisi kadar kolay olmayacak. Bahsi geçen site henüz kapanmamış olsa da uzun vadede etkinliğine yitireceğini ve yok olacağını söylemek mümkün.