Nintendo Figürleri, ThinkGeek Adlı Sitede Satışa Sunulaca

PlayStation’da görmeye alıştığımız karakterlerin yaklaşık 10 cm boyundaki üç boyutlu heykelcikleri yakında satışa sunulacak.

ThinkGeek adlı sitede 23 Mart 2018 tarihinden sonra satışa sunulacak olan Figürler koleksiyoncuların büyük ilgisini çekecek. God of War, Crash Bandicoot, LittleBigPlanet ve Tekken gibi sevilen oyunlara ait birçok karakterlerin figürlerini koleksiyonunuza katabileceksiniz. Henüz Nintendo’ya ait ürünler çıkmamış olsa da sitenin diğer ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Buradan vereceğiniz siparişlerdeki en büyük sıkıntı yüksek kargo bedeli ödemek zorunda kalmanız. Kargo şirketi konusunda seçim yapabileceğiniz 2 seçenek bulunuyor. UPS Expedited tercih ederseniz 1 ürün için 44.45 dolar (169 TL), 2 ürün için 56.23 dolar (214 TL) ve 3 ürün için 61.28 dolar (233 TL) kargo ücreti ödüyorsunuz. Biraz daha uygun fiyatlara sahip olan UPS Express Saver iki adet ürüne kadar 37.48 dolara (142 TL) ve daha sonrasında eklediğiniz her ürün için 1 dolar ücret eklemesi yaparak gönderim yapıyor. Toplu siparişlerinizde ürünlerinizin gümrükte yaşadığı sorunları hatırlatmakta fayda var.

ThinkGeek çıkaracağı figürlerin fiyatını 9.99 dolar (38 TL) olarak belirledi. Ürünlerin fiyatları sevenlerinin ulaşabileceği değerde olsa da en büyük sorun kargo ücreti ve sonrasında yaşanan teslimat sorunlarının göz korkutması. Birçoğumuz alamayacak ve sadece bakmakla yetinecek olsa da dilerseniz paylaşılan figürlerin fotoğraflarına geçelim.