Nintendo, Mario Kart'ın iOS ve Android'e Geleceğini Duyurdu!

Nintendo, Twitter'dan yaptığı açıklama ile geçtiğimiz yıl 15 milyonun üzerinde satan Mario Kart oyununun iOS ve Android platformlarına geleceğini duyurdu.

Japonya merkezli oyun şirketi Nintendo, mobil platformlara taşıdığı oyunlarına bir yenisini ekledi. Şirket, dün bir tweet aracılığı ile yaptığı açıklamada Mario Kart oyununun Mario Kart Tour adı ile Android ve iOS platformuna geleceğini duyurdu.

Nintendo, yaptığı açıklamada oyun hakkında pek fazla bilgi vermedi. Bununla birlikte oyunun Mart 2019’a kadar mobil platformlardan erişilebilir olacağını biliyoruz. Mario Kart’ın mobil platformlara gelmesi, Nintendo ve Mario hayranları için son derece sevindirici bir gelişme.

Mario Kart her zaman sevilen bir oyun olmuştur. Fakat Mario Kart 8 Deluxe, diğerlerinden bir adım öne çıkabilir. Nintendo’nun Switch konsolu için geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya çıkan oyun, şu ana kadar 7.33 milyon adet satmayı başardı. Ayrıca Mario Kart 8 de Wii U konsolunda 8 milyon adet sattı.

Mario Kart Tour, Nintendo’nun konsol için yaratıp mobil platformlara taşıdığı 5. oyun olacak. Japon oyun devi, ilk kez Miitomo adındaki sosyal ağ oyununu iOS ve Android platformlarına sunmuştu. Nintendo o zamandan bu yana Mario, Fire Emblem ve Animal Crossing gibi oyunları mobil cihazların erişimine açtı.