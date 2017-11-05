Nintendo'nun Flash Tanıtım Oyunları Hayata Geldi!

Nintendo'nun farklı konsollara ürettiği oyunları tanıtım amaçlı olarak, sınırlı süre yayınladığı "flash" oyunları bir Nintendo hayranı tekrar hayata getirdi.

"SKELUX" adıyla bilinen bir Nintendo oyunları fanı, 1999-2010 arası Nintendo'nun farklı platformlara çıkardığı oyunlara yaptığı, tanıtım amaçlı Flash tabanlı oyunları bir araya getirdi. Bir çoğu sınırlı süre için yayınlanmış bu tanıtım oyunları içerisinde, oldukça keyifli oyunlar var.

Skelux bu oyunların tamamını tamamlayabilmiş değil. Küçük bir kısmının dosyaları ya eksik ya da bulunamamış durumda. Ancak bir arşiv değerinde olan bu oyunlar, Nintendo'nun ücretsiz yayınladığı oyunlar olduğu için aynı zamanda yasal anlamda da kullanılabilirler. Skelux sadece bu oyunların dosyalarını internetin saklı arşivlerinden bulup derlemiş.

Özellikle de The Legend Of Zelda için çıkarılmış olan tanıtım oyunlarına bir göz atmanızı öneriyorum. Aralarında saatlerce oyalayabilecek oyunlar barındırıyorlar. Eğer oyunları merak ediyorsanız buradaki bağlantı üzerinden oynayabilirsiniz. Ayrıca Skelux'ın Youtube kanalına da buradan ulaşabilirsiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Pazar akşamını öldürmek için harika değiller mi?