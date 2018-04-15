Nintendo'nun Pantentini Aldığı Bir Garip Cihaz Tasarımı

Nintendo Switch ile konsol piyasasına yeniden bomba gibi dönen Nintendo yine farklı şeyler peşinde gibi görünüyor.

Nintendo Wii ile tüm zamanların en çok satan konsolunu üretmeyi başaran ve konsolun başarısının sarhoşluğu ile hiç de fanlarının ilgisini çekemeyen bir Wii U başarısızlığına imza atan Nintendo, modern metayı çok iyi okuyarak Switch ile bomba gibi geri dönmüştü.

Oyunların mobilize yapısını, evinde konsoluyla vakit geçirmek isteyen kitleyle birleştiren, tasarım harikası bir işe imza atan Nintendo bugünlerde Switch sayesinde oldukça keyifli. Bununla birlikte, yukardan da görebileceğiniz enteresan bir patent almış durumdalar ve yeni projelerine işaret ediyor olabilir.

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Mantık olarak birden çok ekranın bir araya gelmesiyle kapasitif bir dokunmatik ekran aracılığı ile 'bir şeyler' yapabileceğimiz bu cihaz oldukça garip bir tasarıma sahip olacak gibi. Nitekim ekranların yerlerini değiştirerek, farklı merkezlere çekerek farklı tasarımda ekranlara sahip oluyorsunuz. Bu deneyiminizi nasıl etkiler tabi ki şimdiden bir şey demek zor.

Proje gerçeğe dökülür mü bilinmez ama Nintendo'nun işinin ehli olduğu ve böyle yenilikçi bir cihazla karşımıza gelirse de başarılı olacağını öngörmek şimdiden mümkün.