Nintendo'nun Yeni Konsolu Switch'i Kırmayı Başardılar!

Nintendo'nun çiçeği burnunda konsolu Switch'e jailbreak yaptılar. Artık konsola jailbreak kuran kullanıcılar çok daha özgür özelliklere sahip olacak.

Nintendo'nun oldukça yakın zamanda satışa sunduğu ve satışa çıkar çıkmaz dünya genelinde adından söz ettirmeyi başaran konsolu Nintendo Switch, henüz tam anlamıyla tüm noktalarda satışa çıkamadan kırıldı.

Özellikle iOS için yaptığı jailbreaklerle yakından tanıdığımız Luca Tudesco, Nintendo Switch konsoluna jailbreak yapmayı başardığını ya da halk diliyle konsolu kırdığını açıkladı.

Nintendo Switch'in kırılmasıyla birlikte konsola jailbreak yapan kullanıcılar, konsol arayüzünü istediği gibi düzenleyebiliyor ve konsolda dahili gelmeyen bazı yazılımsal özellikleri kullanabiliyor. Ayrıca jailbreak kullananlar için yüklenen market sayesinde kullanıcılar popüler Nintendo Switch oyunlarını ücretsiz olarak edinebiliyor.

Nintendo Switch konsolunun kırılarak korsan içeriklere zemin hazırlaması ne kadar doğru bir şey bilemiyoruz ancak haberdeki tüm her şeyin gerçekleşmesi için Nintendo Switch kullanan birden fazla yazılım uzmanının konsoluna jailbreak kurması ve burada bir ekosistem yaratması gerekiyor. Aksi takdirde son kullanıcıların jailbreak ile Switch konsolunu kullanması pek de mümkün olmayacak.