Nintendo'nun yeni konsolu Switch, daha ilk gününü doldurmadan bazı ülkelerde stoklarını sıfırlamayı başardı.

Hatırlayacağınız üzere Nintendo'nun uzun süreden sonra tekrar konsol piyasasına geri döndüğü konsolu Nintendo Switch geçtiğimiz gün satışa sunulmuştu. Daha Nintendo Switch satışa çıkalı 1 gün olmadan birçok mağaza konsolun stoklarının tükendiğini duyurdu.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde Nintendo'da ciddi anlamda stok eksiği yaşanırken Target, ToysRUs ve Walmart gibi önde gelen marketler yaptığı duyuruda Nintendo Switch stoklarının tükendiğini, almak isteyen kullanıcıların bir süre beklemesi gerektiğini söyledi.

Nintendo Switch Türkiye'de satışa çıktı mı?

Nintendo, 2011 yılında Türkiye pazarından çekildiği için Nintendo Switch konsolu resmi yollarla ülkemizde satışa sunulmadı ancak bazı üçüncü satışlar konsolu ülkemize getirdi. Şu anda Türkiye'de ithalatçıların getirdiği sıfır kutu Nintendo Switch'ler satın alınabilir durumda ancak yine de Nintendo'nun Türkiye'de resmi bir servisi olmadığı için ve bu konsol normale göre çok uçuk bir fiyatla şu anda satıldığı için bu tarz ithalatçılardan konsolu almanızı önermiyoruz.