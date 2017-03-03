Nintendo'nun Yeni Konsolu Switch Satışa Çıktı!

Bir dönemin efsanesi Nintendo'nun yeni konsolu Nintendo Switch raflardaki yerini aldı.

Nintendo'nun 13 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısıyla birlikte resmi olarak duyurduğu yeni oyun konsolu Nintendo Switch, bugün itibariyle birçok ülkede satışa sunuldu. Nintendo Switch, çıkar çıkmaz teknoloji marketlerinde uzun kuyruklar yaratmayı başardı.



Son dönemlerde konsol pazarındaki payını kaybeden Nintendo'nun tekrar farklı bir alanda pazara geri dönüş yapacağı Nintendo Switch, diğer Nintendo konsollarından farklı olarak hem televizyona bağlanabilen hem de tablet gibi taşınabilen bir konsol olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. (Konsol hakkında detaylar için sizi şu haberimize alalım)

An itibariyle 300 dolar fiyatıyla ABD başta olmak üzere birçok ülkede satışa çıkan konsolun kısa sürede yaygınlaşması bekleniyor. Özellikle son konsolları Wii ve 3DS'deki başarısızlığından sonra Nintendo, konsol dünyasındaki umutlarını Nintendo Switch'e bağlamış durumda.

Peki Türkiye'ye gelecek mi?

Kaderi Nintendo Switch konsoluna bağlı olan Nintendo, Türkiye pazarındaki payını ciddi anlamda kaybettiği için 2011 yılında Türkiye pazarından çekilmişti ancak çeşitli şirketler Nintendo ürünlerini Türkiye'ye getiriyordu. Bu konsol için Nintendo'nun Türkiye pazarına girmesi ise pek de olası bir ihtimal gibi görünmüyor ancak bir distribütör aracılığıyla Nintendo Switch'i Türkiye pazarında görebiliriz.