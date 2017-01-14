Nintendo'nun Yeni Oyun Konsolu İçin Bu Sene Çıkacak Oyunlar

Dün gerçekleştirilen basın etkinliğinin ardından Nintendo'nun merakla beklenen yeni oyun konsolu görücüye çıkmış, çıkış tarihi ile fiyatı da belli olmuştu.
Rakipleri PS4 ile Xbox One'a kıyasla özellikle fiyat konusunda ciddi bir avantaja sahip olan Switch, özel aksesuarları ile de dikkat çekmekte.
Oyun konsoluna yönelik bu yıl pek çok oyun piyasaya sürülecek. Henüz bu oyunlar içinde bazılarının detayları belli olmuş durumda. Ancak genele baktığımız bu yıl Switch için gelecek oyunları şöyle sıralayabiliriz:
3 Mart'ta Switch ile Birlikte Satışa Çıkacak Oyunlar
- Skylanders Imaginators
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Super Bomberman R
- 1-2-Switch
- Just Dance 2017
Mart
- I Am Setsuna
- Snipperclips
- Has Been Heroes
- Fast RMX
Bahar Aylarında Çıkacaklar
- Sonic Mania
- Lego City Undercover
- Arms
- Puyo Puyo Tetris
- Disgaea 5 Complete
- RIME
- Mario Kart 8 Deluxe (28 Nisan)
Henüz Çıkış Tarihi Belli Olmayan, Ancak Yıl İçinde Göreceğimiz Oyunlar
- Splatoon 2 (Yazın çıkacak)
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Sonbahar'da çıakcak)
- Super Mario Odyssey (Sene sonuna doğru çıkacak)
- Project Sonic 2017
- Steep
- FIFA
- Xenoblade Chronicles 2
- Ultra Street Fighter II: The Final Challengers
- Minecraft
- Dragonball Xenoverse 2
- NBA 2K 18
Yorumlar