Nintendo'nun Yeni Oyun Konsolu İçin Bu Sene Çıkacak Oyunlar

Switch görücüye çıktı. Şimdi sıra oyunlarında.

Dün gerçekleştirilen basın etkinliğinin ardından Nintendo'nun merakla beklenen yeni oyun konsolu görücüye çıkmış, çıkış tarihi ile fiyatı da belli olmuştu.

Rakipleri PS4 ile Xbox One'a kıyasla özellikle fiyat konusunda ciddi bir avantaja sahip olan Switch, özel aksesuarları ile de dikkat çekmekte.

Oyun konsoluna yönelik bu yıl pek çok oyun piyasaya sürülecek. Henüz bu oyunlar içinde bazılarının detayları belli olmuş durumda. Ancak genele baktığımız bu yıl Switch için gelecek oyunları şöyle sıralayabiliriz:



3 Mart'ta Switch ile Birlikte Satışa Çıkacak Oyunlar

Skylanders Imaginators

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Bomberman R

1-2-Switch

Just Dance 2017

Mart

I Am Setsuna

Snipperclips

Has Been Heroes

Fast RMX

Bahar Aylarında Çıkacaklar

Sonic Mania

Lego City Undercover

Arms

Puyo Puyo Tetris

Disgaea 5 Complete

RIME

Mario Kart 8 Deluxe (28 Nisan)

Henüz Çıkış Tarihi Belli Olmayan, Ancak Yıl İçinde Göreceğimiz Oyunlar