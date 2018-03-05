Nintendo: Oynanma Süresi Verileri Silinmedi

Geçen hafta tüm oynanma verilerinin ortadan kaybolmasıyla Nintendo, ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Yapılan son açıklamayla, durumun biraz daha farklı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta, Nintendo Switch kullanıcıları 3 Mart'tan önceki tüm oyun verilerinin ortadan kaybolduğunu fark etmişti. Reddit topluluğunda ortaya çıkarılan bu detay, Nintendo Switch kullanıcılarının hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu. Bu durum, geçtiğimiz yılın Mart ayında tanıtılan Nintendo Switch'i ilk tanıtıldığında alan kullanıcıların 1 yıllık emeğinin çöpe gitmesine sebep oldu, en azından geçici bir süreliğine.

Nintendo, bu konuyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla, kullanıcılara rahat bir nefes aldırdı.

İlgili Tweet'te, oynanma verileriyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını duyuran Nintendo, bu durumun sadece görüntülenme kısmında sorun yarattığını söyledi. Ayrıca, oyun verilerinin sorunsuzca kaydedilmeye devam ettiğini, görüntülenme sorununun da yakın zamanda yayınlanacak bir güncelleme ile çözüleceğini duyuran Nintendo, bu problemden dolayı tüm kullanıcılardan özür diledi.