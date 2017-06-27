Nintendo, Efsane Oyun Konsolu SNES Classic Edition'u Duyurdu!

Nintendo, 15-20 yıl önce popüler olan Super NES'in yenilenmiş sürümünü duyurdu.

Geleceğin oyuncularının pek bilmemesine rağmen şu anda anne baba olan birçok oyuncunun yakından tanıdığı Super Nes(SNES) Classic Edition duyuruldu. Yaklaşık 15-20 yıl öncesinin sevilen konsollarından SNES, retro severler için yeniden piyasaya sürülecek.

Efsane konsol, 21 süper oyununun yanı sıra bazı yeniliklerle birlikte gelecek. Eski konsolun aksine HDMI kablo desteği ile gelecek SNES Classic, içlerinde bir tanesi yeni olacak şekilde tam 21 oyuna sahip. Bu oyunlara hiçbirini satın almadan, bizzat konsolla birlikte olabileceksiniz.

Eski oyunları özleyenler için adeta bir maden değeri taşıyacak SNES Classic Edition, eski oyunların dışında Star Fox 2 oyunu ile yeni bir macera da yaşatacak. 29 Eylül’da 80 dolardan satışa sunulacak yeni konsol için sunulan 21 oyuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.