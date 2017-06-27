  • Nintendo, Efsane Oyun Konsolu SNES Classic Edition'u Duyurdu

Nintendo, Efsane Oyun Konsolu SNES Classic Edition'u Duyurdu!

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Nintendo, Efsane Oyun Konsolu SNES Classic Edition'u Duyurdu!
Nintendo, 15-20 yıl önce popüler olan Super NES'in yenilenmiş sürümünü duyurdu.

Geleceğin oyuncularının pek bilmemesine rağmen şu anda anne baba olan birçok oyuncunun yakından tanıdığı Super Nes(SNES) Classic Edition duyuruldu. Yaklaşık 15-20 yıl öncesinin sevilen konsollarından SNES, retro severler için yeniden piyasaya sürülecek.

Efsane konsol, 21 süper oyununun yanı sıra bazı yeniliklerle birlikte gelecek. Eski konsolun aksine HDMI kablo desteği ile gelecek SNES Classic, içlerinde bir tanesi yeni olacak şekilde tam 21 oyuna sahip. Bu oyunlara hiçbirini satın almadan, bizzat konsolla birlikte olabileceksiniz.

Eski oyunları özleyenler için adeta bir maden değeri taşıyacak SNES Classic Edition, eski oyunların dışında Star Fox 2 oyunu ile yeni bir macera da yaşatacak. 29 Eylül’da 80 dolardan satışa sunulacak yeni konsol için sunulan 21 oyuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Contra III: The Alien Wars
  2. Donkey Kong Country
  3. EarthBound
  4. Final Fantasy III
  5. F-ZERO
  6. Kirby Super Star
  7. Kirby’s Dream Course
  8. The Legend of Zelda: A Link to the Past
  9. Mega Man X
  10. Secret of Mana
  11. Star Fox
  12. Star Fox 2
  13. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting
  14. Super Castlevania IV
  15. Super Ghouls ’n Ghosts
  16. Super Mario Kart
  17. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
  18. Super Mario World
  19. Super Metroid
  20. Super Punch-Out!! 
  21. Yoshi’s Island
Kaynak : http://kotaku.com/nintendo-announces-snes-classic-1796418700
Etiketler: nintendo, super nes classic
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