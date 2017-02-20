Nintendo, Switch'in Erken Erişim Sürümlerini Çaldırmış!

Son günlerde bir anda artan “Hatalı teslimat” temalı Nintendo Switch görüntülerinin aslı Nintendo’nun bu ürünleri çaldırması olduğu ortaya çıktı!

PlayStation 4 Pro, Xbox One S ve şu anda en çok konuşulan konsol Microsoft’un Project Scorpio’su iken piyasadan geri kalmak istemeyen Nintendo, Switch adlı çok fonksiyonlu konsolunu duyurmuş ve yıl içerisinde satışa sunmaya hazırlanıyordu. Ancak son günlerde birçok siteye düşen yeni konsolun görüntüleri ardından ortada dolaşan “Nintendo yanlışlıkla konsolları göndermiş” düşüncesinin aslı ortaya çıktı.

Konu hakkında Nintendo kanadından gelen açıklamaya göre, “Birçok farklı oyun meraklısının belirlenemeyen satıcılar üzerinden Switch’i satın aldıklarını farkettik. Belirlediğimiz duruma göre Nintendo’nun ABD dağıtımcılarından birinin çalışanları tarafından yasadışı yollarla piyasaya sunulan Switch’in bu dağıtıcıların çalışanlarının ürünleri çalarak satışa çıkarmasıyla olmuştur. Konu hakkında işlem yapan kişiler ve kurumlar tespit edilmiş, gerekli soruşturma başlatılmıştır." belirtilirken, ortaya çıkan Switch videoların gerçek olduğu kanıtlanırken bir çalınma vakasıyla bu şekilde ortaya çıktığı belli olmuş oldu.

Çalıntı olduğunu bilerek/bilmeden satın alan kişilerden cihazları talep ettiklerini duyuran Nintendo, böylelikle daha piyasaya çıkmamış yeni konsolunun ilk fiyaskosunu yaşamış oldu.