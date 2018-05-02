Amerika Federal Ticaret Komisyonu, aralarında Sony, Nintendo ve Microsoft'un da bulunduğu birçok şirketi, yasa dışı garanti sebebi ile uyardı.

Amerika Federal Ticaret Komisyonu (FTC), geçtiğimiz haftalarda, altı büyük şirkete ürün garantilerinin ABD yasalarını ihlal ettiği gerekçesi ile uyarı yolladı. Tüketici koruma kapsamında yapılan bu uyarıların sebebinin aslında hepimizin çok yakından bildiği 'bu etiket yırtılırsa ürün garanti kapsamı dışında kalır', 'yetkili servis dışında tamir edilirse garanti ortadan kalkar' gibi uyarı etiketleri olduğu açıklandı.

Federal Ticaret Komisyonu, bu ve benzeri uyarıların tüketici aleyhine olduğunu ve 1975 Magnuson-Moss Garanti Yasası'na aykırı olduğunu bildirerek şirketlere birer uyarı mektubu yolladı. Yasaya göre hiçbir üreticinin garanti kapsamına dair koşul koyma hakkı olmadığını da belirten FTC, şirketlere mektupları aldıkları tarihten itibaren 30 gün süre vererek bu yanıltıcı ve yasa karşıtı söylemlerin düzeltilmesini talep etti.

Durum ilk duyulduğunda şirketlerin hangileri olduğu konusunda bilgi verilmemişti ancak sonrasında medya kuruluşlarının 'bilgi edinme özgürlüğü yasası' kapsamında bilgi talep etmesi ile şirketlerin Sony, Microsoft, Nintendo, HTC, Hyundai ve ASUS olduğu açıklandı. Gönderilen tüm mektuplarda şirketlerin tam olarak hangi ifadeler sebebi ile uyarı aldıkları da yer alıyor ve eğer verilen süre içerisinde düzeltme gerçekleştirilmez ise FTC'nin yasal işlem yoluna gideceği söyleniyor.