Nintendo, Super Mario Run Oyunu Sayesinde 24 Saatte 5 Milyon Dolar Kazandı

İlk mobil oyunu Super Mario Run'ı yayınlayan Nintendo sadece 24 saat içerisinde 5 milyon dolar gelir elde etti.

Geçtiğimiz gün yayınladığımız haberde Super Mario Run oyununun sadece iOS platformunda yayınlanmasına rağmen 24 saat içinde 2.85 milyon kişi tarafından indirilerek Pokemon Go'nun rekorunu kırdığını söylemiştik. Bu durum üzerine detaylı bir rapor yayınlayan istihbarat şirketi Sensor Tower, oyunun aynı zamanda gelir elde etme konusunda bir rekor kırdığını da söyledi.

Sensor Tower'ın raporuna göre Nintendo, 24 saat içinde 2.85 milyon indirmeyla birlikte yaklaşık 5 milyon dolarlık gelir elde etti. Böylelikle Nintendo, Pokemon Go'ya ait olan rekoru bir kez daha kırmış oldu.

Pokemon Go, Nintendo'ya pek kazandırmamıştı

Daha önce bu rekorların sahibi olan Niantic şirketinin geliştirdiği Pokemon Go, sanıldığının aksine Nintendo'ya bu denli gelir sağlamamıştı çünkü oyun Nintendo'dan tamamen bağımsız bir şekilde geliştirilmiş, sadece Pokemon'un hakları Nintendo'dan alınmıştı. Bu oyundan potansiyel görerek kendi geçmişini canlandıran Nintendo bu sefer tam anlamıyla köşeyi döndü.