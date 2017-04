Nintendo Switch Alanlar Yandı: Konsol Bükülüyor!

Nintendo Switch'in başarısına dur diyecek yeni sorun ortaya çıktı: El konsolları bükülüyor. Üstelik bu bir iki kullanıcının değil, birçok kişinin başına gelmiş durumda.

Nintendo Switch, çıktığı günden beri inanılmaz satış rakamlarına ulaştı. PlayStation 4 ve Xbox One gibi ev konsolları ile yarışamasa dahi el konsollarında gücünü çok hızlı gösterdi. Durum böyle olunca konsol, şirket tarihinin en hızlı satan konsolu oldu. Nintendo Switch’e özel olarak çıkan The Legend of the Zelda, oyun tarihinin en yüksek puanlarından birini aldı. Kısacası Nintendo açısından her şey mükemmel ilerliyor(du).

Her ne kadar oyuncular konsoldan fazlasıyla memnun olsa da Nintendo Switch, tamamen sorunsuz bir konsol değil. Üstelik cihazda çok ciddi bir sorun baş göstermeye başladı. Hatırlarsanız iPhone 6’lar ilk çıktığı dönemde ünlü bükülme sorunları ile anılmıştı. Bükülme sorunlarının yeni hedefi ne yazık ki Nintendo Switch oldu.

Özellikle kenetlenme modunda kullanıldıktan sonra konsolun çok önemli ölçüde eğildiği belirtiliyor. Reddit kullanıcısı _NSR’de bu durumu yaşayanlar arasında. Yaptığı açıklamada, bunun sebebi olarak konsolun video çıkışını kendi üzerinden yaptığı sırada daha zor çalıştığını, dolayısıyla dahili bileşenlerinin genişlemeye başlaması ile artan ısının konsolu büktüğünü belirtti.

Reddit kullanıcısının iddiasına Nintendo’dan bir açıklama gelmedi. Ancak bu durumu yaşayan tek kişi, _NSR değil. Birçok Nintendo Switch kullanıcısı bu sorunu yaşıyor. Switch, sorunlu cihazları onarıyor ancak kronolojik bir sorunsa Nintendo’nun başı çok ağrıyacak gibi duruyor.