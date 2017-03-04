Nintendo Switch Almadan Önce Bilinmesi Gereken 3 Şey

Özellikle depolama alanında büyük sıkıntılar yaşayan Switch'i almadan önce bunları bilmeniz gerekiyor.

Nintendo Switch, geçtiğimiz gün dünya çapında çıkışını yaptı. Özellikle depolama alanında sıkıntılar yaşayan Switch için ilk günler pek iyi gidiyor diyemeyiz. Sorunlu bir ilk gün yaşayan Nintendo Switch’i almayı düşünüyorsanız şu adımları göze almanız gerekir:

Oyununuzu kaydettiğinizde, dosyalar yalnızca dahili depolamaya kaydoluyor. Daha da kötüsü bu kayıt dosyalarını SD karta taşıyamıyorsunuz ve buluta da yüklenmiyor. Yani eğer 40 saat boyunca Zelda oynar sonra da konsolunuzu kaybederseniz, geçmiş olsun, oyuna yeniden başlamak zorundasınız. Bir Switch’ten çıkardığınız microSD kart, bir diğer Switch konsolunda çalışmayacak. Bu durumun gerçekleşebilmesi için microSD kartın yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor. Bunun böyle olmasının sebebi olarak da korsan oyunların önüne geçme isteği gösteriliyor. Ama aynı zamanda daha önceden indirdiğiniz oyunları başka bir konsolda -oturum açsanız dahi- oynayamayacağınız anlamına da geliyor. İndirilen oyunlar yalnızca bir konsola özel. Başka bir konsolda oturum açsanız dahi, eShop üzerinden aldığınız oyunları indiremez ve oynayamazsınız. Bunu yapabilmek için diğer konsoldan çıkış yapmanız gerekir.

Şimdilik bunlar kullanıcıları gerçekten zorlayacak gibi görünüyor. Fakat umarız Nintendo bunları ileride yapacağı güncellemelerle çözer.