Nintendo Switch'den, PC Oyuncularını Mutlu Edecek Destek!

Nintendo Switch, satışa sunulduğu ilk günde adeta yok sattı. Lakin Japon üretici sadece Nintendo Switch ile yetinmiyor ve sunduğu ek aksesuarlar ile PC kullanıcılarının da gönlünü fethediyor.

Pek çok oyun müdavimi, sadece üstün donanımlı ve pahalı bilgisayarlarla yetinmez. Oyun tutkunları; Mario, Sonic, God of War ve Halo serilerine de bayılır. Bilindiği üzere, Nintendo Switch üst düzey oyun deneyimine erişmemizi sağlayan Nintendo Switch Pro Controller ile piyasaya sürüldü.

Nintendo Switch sahibi olun veya olmayın, Switch Pro Controller bilgisayarlarınız için de harika joystick sistemi. Üstelik bilgisayarınızla iletişim kurması için allı pullu ek cihazlara gerek yok. Bilgisayarınızın dahili veya harici bir Bluetooth birimine sahip olması yeterli. YouTuber DreWoof, söz konusu işlemin ne kadar basit olduğunu yayınladığı bir videoda ispatlıyor.

Switch Pro Controller, pek çok otorite tarafından "Nintendo'nun en iyi geleneksel oyun kontrol birimlerinden biri” olarak nitelendiriliyor. Lakin hala klasik Wii'nin Remote Controller mimarisinin damağımızda kalan tadı bambaşka.

Yetenekli cihazın tek dezavantajı 70 dolarlık fiyatı. Cihazın, USB arayüzle uyumlu olması da konforlu ve nispeten ucuz bir çözüm sayılabilir. Nintendo'nun USB arayüz projesi hakkında çalışma yürüttüğü de biliniyor. Japon üretici, bu kez tüm yumurtaları aynı sepette biriktirmiyor ve farklı alanlarda kar elde etmeyi planlıyor.