Nintendo’nun yeni oyun konsolu hakkındaki hemen hemen bütün detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

İlk olarak geçtiğimiz ekim ayında ortaya çıkan Nintendo’nun yeni oyun konsolu Switch, geçtiğimiz hafta yapılan bir etkinlikle duyuruldu. Yeni oyun konsolunun özellikleri, çıkış tarihi, fiyatı ve platforma gelecek oyunlar gibi birçok detay da bu tanıtım etkinliğiyle birlikte açıklandı. Şimdi Nintendo’nun iddialı oyun konsoluyla ilgili bu detaylara yakından göz atalım.

Nintendo Switch Nedir?

Nintendo Switch, hem televizyona bağlanarak hem de taşınabilir olarak kullanılabilen hibrit bir oyun konsoludur. Zaten Nintendo Switch’in konsol dünyasına getirdiği en büyük yenilik de budur. Konsol, tablet benzeri bir ekrana ve iki tarafında bulunan iki adet sökülüp takılabilir Joy-Con adlı kontrol cihazına sahiptir. Bu konsol ile oyun oynamanın üç yolu vardır.

Televizyon Modu: Konsolu dok istasyonuna yerleştirerek televizyonda oyun oynayabilirsiniz. Bu durumda Joy-Con kontrol cihazları oyun oynamak için kablosuz olarak kullanılabilir ya da daha geleneksel bir kontrol cihazı deneyimi sağlamak için bir tutma aksesuarına bağlanabilir. Ayrıca geleneksel tarzda bir kontrol cihazı olan Nintendo Switch Pro da ayrı olarak satılmaktadır.

Konsolu, yerleştirme istasyonundan çıkartarak üzerinde bulunan ekran ve iki tarafındaki Joy-Con kontrol cihazları sayesinde taşınabilir olarak kullanabilirsiniz. Nintendo, cihazın taşınabilir modda batarya ömrünün 6 saatten uzun olduğunu iddia ediyor. Tabii, bu süre oyuna ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiyor. Örneğin Nintendo, kullanıcıların taşınabilir modda yaklaşık olarak üç saat boyunca The Legend of Zelda: Breath of the Wild oynayabileceklerini söylüyor. Masaüstü Modu: Üzerinde bulunan destek çubuğu sayesinde, konsolu herhangi düz bir yüzeye koyarak ve üzerindeki Joy-Con kontrol cihazlarını çıkararak ister tek başınıza, isterseniz de bir arkadaşınızla birlikte oyun oynayabilirsiniz.



Nintendo Switch'in Üç Farklı Kullanım Modu

Nintendo Switch’in Özellikleri

Nintendo Switch; 6,2 inç boyutunda, 720p çözünürlükte ve çoklu dokunmayı destekleyen kapasitif bir ekrana sahip. Konsol, 32 GB dahili depolama alanına sahip ve microSDXC kart desteği sayesinde depolama alanı 2 TB’a kadar genişletilebiliyor. Nvidia Tegra tabanlı bir SOC (system on chip) kullanan konsol, 8 kişiye kadar çoklu oyuncu desteği sunuyor. Ayrıca konsolda iki adet hoparlör ve 3.5 mm kulaklı girişi bulunuyor.

Nintendo Switch’in Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nintendo Switch, 3 Mart’ta ABD, Kanada, Japonya, Hong Kong ve büyük Avrupa ülkelerinde çıkış yapacak. Bununla birlikte açıkça belirtilmeyen bazı bölgelerde de yine 3 Mart’ta konsolun satışa sunulacağı açıklandı. Sadece ABD ve Japonya’daki satış fiyatı açıklanan konsol, ABD’de 300 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Avrupa’daki satış fiyatı içinse Nintendo, yerel perakende satış mağazalarının açıklayacağı fiyatların geçerli olacağını belirtti. Konsolun kontrol cihazlarının ve aksesuarlarının konsoldan ayrı olarak satış fiyatları ise aşağıdaki şekilde:

Nintendo Switch Pro Kontrol Cihazı – 70 Dolar

Joy-Con Kontrol Cihazları (İkili Set) – 80 Dolar

Joy-Con Kontrol Cihazı (Sağ veya Sol) – 50 Dolar

Joy-Con Şarj Tutma Aparatı – 30 Dolar

Nintendo Switch Dok İstasyonu – 90 Dolar

Joy-Con Tekerlekleri (İkili Set) – 15 Dolar



Nintendo Switch Pro Kontrol Cihazı

Nintendo Switch’in Kutu İçeriği

Nintendo Switch’in kutusundan konsolun yanı sıra sağ ve sol Joy-Con kontrol cihazları, Joy-Con bilek bantları, Joy-Con tutma aparatı, dok istasyonu, HDMI kablosu ve A/C adaptör çıkıyor. Konsolun iki farklı versiyonu bulunuyor. Bunların biri, Nintendo’nun daha önceki duyurularında görmüş olduğumuz gri renkteki Joy-Con kontrol cihazlarının olduğu versiyon. Diğeri ise, Joy-Con kontrol cihazlarının birinin mavi renkte, diğerinin ise kırmızı renkte olduğu versiyon. Bununla birlikte iki versiyonun da önerilen satış fiyatları aynı.



Nintendo Switch Joy-Con Kontrol Cihazı

Nintendo Switch Oyunları

Nintendo Switch için şimdiden onaylanmış birçok oyun bulunuyor. Konsolun çıkış tarihi olan 3 Mart’ta aynı zamanda 5 oyunda çıkış yapacak. Bu oyunlar; 1-2 Switch, Just Dance 2017, Skylanders: Imaginators, Super Bomberman R ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nintendo Swith için çıkacağı onaylanan diğer oyunları ise aşağıda paylaşıyoruz.

Çıkış Tarihi Belli Olanlar

Arms (Bahar 2017)

Has-Been Heroes (Mart 2017)

I Am Setsuna (Mart 2017)

Mario Kart 8 Deluxe (28 Nisan)

Puyo Puyo Tetris (Bahar 2017)

Snipperclips, Cut It Out Together (Mart 2017)

Rime (Yaz 2017)

Splatoon 2 (Yaz 2017)

Çıkış Tarihi Belli Olmayanlar

Disgaea 5 Complete

Dragon Ball Xenoverse 2 (2017)

FIFA (2017)

Fire Emblem Warriors

Minecraft (2017)

Minecraft: Story Mode

Rayman Legends

NBA 2K (2017)

New Shin Megami Tensei

Skylanders Imaginators

Skyrim (Fall 2017)

Sonic Mania (2017)

Steep (2017)

Super Mario Odyssey (Holiday 2017)

Syberia 3

Ultra Street Fighter II (2017)

Xenoblade Chronicles 2 (2017)

Nintendo Switch’e Dair İlk İzlenimler

Nintendo Switch, hibrit bir oyun konsolu olması açısından rakiplerinden ayrılıyor ve bu özelliği ona büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca çıkış fiyatı da Playstation 4 ve Xbox One’ın çıkış fiyatlarına göre bir miktar daha aşağıda. Ancak nihayetinde, platforma çıkan oyun türlerinden dolayı Nintendo kendine özgü bir hayran kitlesine sahip. Yani Playstation ve Xbox’a özel olarak çıkan oyunlar, Nintendo’ya özel olarak çıkan oyunlardan daha fazla dikkat çekiyor. Bir oyun konsolunun gerçek gücünü belirleyen şeyin oyunlar olduğu düşünülürse, bu oldukça önemli bir detay.