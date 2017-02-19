Bir Kullanıcı Nintendo Switch'inin Videosunu Yayınladı!

3 Mart’ta çıkış yapacak olan Nintendo Switch’İ ön siparişle satın alan bir kullanıcıya, konsolu şubat ayının başında teslim edildi. Kullanıcı da Nintendo Switch’i ilk kez açarken bir video çekip bunu YouTube’da paylaşmayı ihmal etmedi.

“hiphoptherobot” kullanıcı adlı bir NeoGAF kullanıcısı, iki hafta önce kaza eseri Nintendo Switch’ini teslim aldı. Bildiğiniz üzere konsolun resmi çıkış tarihi 3 Mart. Tabii, normal teslim tarihinden neredeyse bir ay önce Nintendo Switch’ini teslim alan kullanıcı, konsolun videosunu YouTube’da paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yapılan kurulum ayarları nedeniyle konsolun henüz ilk kez açıldığı anlaşılan videoda konsolun kurulumunun yanı sıra, temel kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Bununla birlikte cihazın ana menüsünün yanında, kontrol cihazları ve sistem ayarları bölümü de videoda görülüyor. Özellikle sistem ayarlarının oldukça detaylı olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcı video sırasında, sistem ayarları bölümündeyken temayı değiştirmeyi de ihmal etmiyor. Bununla birlikte videoda 32 GB kapasiteli bir sabit diski bulunan konsolun, 30 GB kullanım alanı sunduğu da görülüyor.

Yaklaşık 3 dakikalık videodaNintendo Switch ile ilgili fazla detay olmasa da konsolu merak edenlere az da olsa bir fikir veriyor.