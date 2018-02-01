Nintendo Switch İçin Online Oyun Paralı Hale Geliyor

Çıkışını gerçekleştirdiğinden beri hem oyunlarının kalitesiyle hem de satış rakamlarıyla büyük ilgi çeken Nintendo Switch cephesinden kötü bir haber geldi.

Nintendo, WiiU başarısızlığından sonra dersine çok iyi çalıştığını gösterir nitelikte bir konsolla karşımıza çıkmıştı. Hem taşınabilir hem de modüler yapısıyla inanılmaz ilgi çeken ve adeta yok satan Nintendo Switch, büyük bir sürpriz olmazsa Playstation 2 ile birlikte tüm zamanların en çok satan konsolu olma yolunda hızla ilerliyor.

Piyasaya çıktığından beri şu an hiçbir büyük konsol üreticisinin yapmadığı bir şeyi yapan ve online hizmetler için hiçbir ücret almayan Nintendo, bu duruma son vermeye hazırlanıyor. Eğer bir Nintendo Switch kullanıcısıysanız, konsolu satın aldığınızdan beri çoklu oyunculu deneyim için cebinizden tek bir kuruş çıkmıyordu. Xbox Live ve PSN Plus gibi bir hizmete ihtiyaç duymadan istediğiniz gibi online oyun deryasına dalabildiğiniz Nintendo Switch'in bu güzel hizmeti bu yılın sonlarına doğru yerini paralı bir sisteme bırakacak.

Nintendo'nun hazırlıkları, ücretsiz online hizmeti 2018'in Eylül ayında bitirmek üzerine. Nintendo Switch Online adı verilen sistem hizmete girdikten sonra, oyuncular aylık, 3 aylık veya yıllık ödeme yöntemlerinden birini seçerek abonelik gerçekleştirmek durumunda kalacaklar. Bununla birlikte, Nintendo'nun belirlediği ücretlerin, rakiplerine göre daha uygun olduğunu da eklemeliyiz. Aylık abonelik için $4, üç aylık abonelik için $8 ve senelik abonelik içinse $20 talep ediyorlar ki bu Xbox Live ve PSN Plus'tan kat kat ucuz. Bakalım önümüzdei dönemlerde Switch kullanıcılarının bu gelecek sisteme tepkileri ne olacak?