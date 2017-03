Switch İle Çıkan Zelda, Tüm Zamanların En İyi 2. Oyunu!

Ülkemizde pek ilgi görmese de binlerce oyuncunun Nintendo Switch almasına sebep olan The Legend of Zelda serisinin son yapımı Breath of the Wild, son 15 yılın en iyi oyunu olarak gösterilirken, tüm zamanların da en iyi ikinci oyunu olarak gösteriliyor.

Özellikle uzak doğuda sevilen Nintendo yapımları, Amerika kıtasında ve kısmen Avrupa’da sevilse de Nintendo’nun ülkemizde olmaması ve aynı zamanda oyun tarzının Türk insanını pek cazip etmemesi sebebiyle fazla tutmaz.

Ancak merakla beklenen ve şu anda bu haberimizde bahsettiğimiz gibi peynir ekmek gibi satılan Nintendo Switch, bu satış başarısını burada bahsettiğimiz gibi Zelda’ya borçlu.

1986’dan bu yana devam eden Zelda efsanesi, 2017 ile beraber geçtiğimiz gün piyasaya çıkan Nintendo Switch ile beraber sürülen The Legend of Zelda: Breath of the Wild adlı yapım ile devam ediyor. Ancak bu oyun o kadar beğenildi ki, oyuncular açısından oldukça önemli bir ölçüt olan Metacritic skoruna yansıyan 68 incelemeye göre 98 otalama puan ile şu anda dünyanın en iyi 2. ve son 15 yılın ise en iyi oyunu olarak görülüyor.

IGN, Gamespot, Polygon, Eurogamer, Game Informer, Forbes, Yahoo gibi aklınıza gelebilecek tüm incelemelerden 100 puanı çakan son yapım, aynı zamanda “Dünyanın en iyi açık dünya oyunu” olarak da nitelendiriliyor. Hatta Nintendo Switch almak için en büyük neden olarak gösterilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild, 98 puan ortalaması gibi oldukça ciddi bir ortalama tutturmuş olmasına karşın, 1998 yapımı yine bir Zelda oyunu olan The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ı geçemedi.

İnceleme sayıları arttıkça bu sıralamanın değişebileceği de düşünülürken birinciliğe oturacağı ihtimalinin de ciddi oranda üzerinde durulduğundan bahsetmiş olalım.