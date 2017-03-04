Nintendo Switch İlk Günden Sorunlar Yaşamaya Başladı

Nintendo Switch'in sorunları bir değil, iki değil... İşte almadan önce bilmeniz gereken genel Nintendo Switch problemleri...

Nintendo Switch, dün itibariyle tüm dünyada piyasaya sürüldü. İlk günden konsolu edinen ya da daha önceden ön sipariş verenler, hemen deneyimlerini paylaşmaya başladılar. Bu deneyimler mavi ekran, turuncu ekran ve irili ufaklı birçok sorun olarak gündeme geldi…

Switch’in ilk günden böyle problemler çıkarması, ileride almayı düşünen kullanıcıların da aklında bir soru işareti bıraktı. 2 milyon ünite kargolayan Nintendo, ilk günden gerçekleşen bu sorunlara karşı da hazırlıksız kaldı, bazı ön siparişler sahiplerine ulaşmadı.

Konsolda genelde yaygın olan hata, mavi ekran. Bir reddit kullanıcısının yayımladığı fotoğrafta, mavi ekranlı Switch’i görebiliyoruz. Konsol, bu nedenle kullanılamaz hale geliyor. İşte:

Bunun sebebinin zorunlu olan ilk gün güncellemesi olduğu söyleniyor. Ancak henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bir de buna benzer olan turuncu ekran var. Rastgele gerçekleşen bu durum ise Reddit kullanıcıların dediklerine göre güç tuşuna basılı tutup sistemi yeniden başlatarak çözülebiliyor. Ancak bu çözüm mavi ekran için işe yaramıyor ve kalıcı bir çözüm de değil. Nintendo şimdilik bu durumları cihaz yenilemeyle çözüyor. Bahsettiğimiz sorun da şu şekilde:

Bir başka diğer sorun ise Switch’in yuvası, kendisi değil. Gelen raporlara göre cihaza daha önceden erişme imkanı olanlar, bir haftalık günlük kullanımlardan sonra cihazın ekranının sol tarafında çizikler oluşmaya başlıyor. Bu durum da yuvanın iç tasarımından kaynaklanıyor. Zira görünüşe göre orada yumuşak bir taban bulunmuyor. Çok dikkat edilse dahi, USB-C portuna oturtulmaya çalışılan kontrol cihazları zamanla o kısımları çizecek gibi görünüyor.

Nintendo Switch için üretilen “resmi” ekran koruma kağıdı da konsola uygulanmaya çalışıldığında ekranın sol tarafında biraz boşluk kalıyor. Bu ekran koruma kağıdı, ekstra 20 dolara mal edilen Nintendo Switch taşıma çantasıyla birlikte geliyor.

Bir diğer sorun da yine sol taraftaki Joy-Con kontrolcüsü. Söz konusu kontrolcünün sıkça bağlantı problemi yaşadığı söyleniyor. Nintendo ise bu konuda kullanıcılara etrafta olan Bluetooth cihazların kapatmayı öneriyor.