Nintendo'nun Yeni Konsolu Switch'in Çıkış Tarihi ve Satış Fiyatı Açıklandı!

Nintendo’nun yeni konsolu Nintendo Switch’in çıkış tarihiyle birlikte fiyatı belli oldu.

Nintendo başkanı Tatsumi Kimishima, dün gerçekleştirilen basın etkinliğinde merakla beklenen konsol Nintendo Switch’in çıkış tarihini ve satış fiyatını açıkladı. Yapılan duyuruya göre şirketin yeni konsolu, tüm dünyada 3 Mart’ta satışa sunulacak ve konsolun giriş modelinin fiyatı 280 dolar olacak.

Bu fiyat, Nintendo Switch’in rakipleri olan Sony Playstation 4 ve Xbox One’ın fiyatlarının çok daha altında. Bir giriş modeli Nintendo Switch; hibrit ekran, sağ ve sol Joy-Con kontrol cihazı, onları geleneksel bir kontrol cihazı gibi kullanabilmek için bir tutma aparatı ve kontrol cihazlarını ayrı bir Wiimote tarzı bir hareket kontrolcüsü olarak kullanabilmek için bazı klasik Nintendo bileklikleriyle birlikte geliyor. Siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulan cihaz için ekstra Joy-Con kontrol cihazı ise 80 dolara satılacak. Ayrıca Joy-Con yerine daha geleneksel bir kontrol cihazının da 70 dolara satılacağı açıklandı.



Nintendo Switch'in Taşınabilir Hali

Nintendo Switch; hem bir ev konsolu hem de taşınabilir elde kullanılan bir cihaz olarak görev yapabiliyor. Elde kullanıldığında ise kullanıma bağlı olarak 2,5 ve 6 saat arasında bir batarya ömrüne sahip. Nintendo Switch’in yuvasındayken taşınabilir durumdakininin iki katı grafiksel işleme gücü sağladığı iddia ediliyor. Daha önce ortaya çıkan haberler de cihazın yuvasında bir TV’ye bağlı olarak kullanıldığında 1080p çözünürlüğünde, taşınabilir olarak kullanıldığında ise 720p çözünürlüğünde bir görüntü sağladığını işaret ediyordu.