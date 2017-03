Nintendo Switch'ın Gizli Özelliği Çok Konuşulacak

Nintendo Switch'in tartışılan bir konsol olduğunun farkındayız lakin sahip olduğu "gizli malzeme" pek çok oyun tutkununun kalbini ısıtacak nitelikte.

Nintendo Switch rakiplerine kıyasla düzinelerce yeni özellik sunmuyor. Ancak yazılım mühendislerinin izlediği politika hayranlık verici. Nintendo Switch, tam anlamıyla bölge özgürlüğü tanıyan bir cihaz. Herhangi bir ülkeden satın aldığınız bir oyunu, dünyanın diğer bir noktasında sorunsuzca oynayabilirsiniz. Hepsi bu kadarla da sınırlı değil.

Nintendo'nun daha önceki kısıtlamalarını hatırlayın. Japonya'da yayınlanan bir Legend of Zelda oyununu Japonca oynamak zorunda kalıyordunuz. Şimdiyse Japonya'dan bir anahtar satın alabilir, bir hesap oluşturabilir ve bu anahtarı eShop'da kullanıp, oyunu İngilizce olarak çalıştırabilirsiniz. DS'den beri hiçbir Nintendo modeli bu özelliğe sahip değildi. Bunu başarmanıza yol açan şey Switch'de yapılan yazılım ve işletim sistemi değişiklikleri. Çin'den bir oyunun fiziksel kopyasını alın ve onu İngilizceye çevirin. Birkaç dakikanızı bile almayacak.

PlayStation 3 ve 4 benzer şekilde bölge kısıtlamalarına tabi değil ve Xbox 360 ve One da, destek konusunda fena sayılmaz. Ancak Switch, her şeyi diğer sistemlerden daha kolay hale getiriyor. Bir oyunu oynarken veya eShop'u başlattığınızda, hangi hesabı kullanmak istediğinizi soruyor. Farklı bölgesel işlevlere erişmek için sistemden çıkış yapmak zorunda değilsiniz. Arayüz, istisnasız her bölgeyi destekliyor.

Switch'in işletim sistemi ve ülkeler arasında bağlantı kurması, oyun müdavimleri için cesaret verici bir özellik. Eğer Switch karşımıza bazı donanımsal sorunlarla çıkmasaydı, sektörün lideri olabilirdi. Yine de yakın gelecekte bu hataların düzeltileceğini umuyoruz.