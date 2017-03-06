Nintendo Switch’in İçerisinde Neler Var? Ne Kadar Sağlam?

Yeni çıkan popüler ürünleri parçalarına ayırarak içerisinde neler var neler yok gösteren ve tamir puanı veren iFixit’in bu seferki konuğu Nintendo Switch oldu.

Başta Apple ürünleri olmak üzere tüm popüler mobil cihazlara odaklanarak parçalarına ayıran iFixit ekibi, bu parçalama işleminin sonunda da ürüne bir tamir yüzdesi vermekte. Yani cihazın ne kadar kolay tamir olabileceği ve ne kadar sağlam olduğunu gösteren ekibin son misafiri Nintendo Switch.

Daha geçtiğimiz günlerde satışa çıkan ve ilk aşama olarak büyük de ilgi gören Switch’in ilk olarak özelliklerini açıklamak gerekirse;

NVIDIA Tegra işlemci

6.2" HD LCD ekran (TV’de FHD)

4GB RAM

32 GB depolama (2TB’a kadar SD desteği)

802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1, USB Type-C, 3.5 mm jack 3x USB

Stereo hoparlör

2x Joy-Con

Bu bilinen özelliklerin yanı sıra ilk vidaların sökümü ardından bizleri bir laptop gibi yerleştirilen parçalar karşılıyor. Bakır ısı borusu, ince fanı gibi detayları ile görünen Switch’in tablet kısmı çok kolay ve hızlıca sökülebiliyor.

Bunun yanı sıra Joy-Con adlı kontrolcülerinin de oldukça basit bir şekilde sökülebildiği ve tamir edilebildiği görülen testte TV’ye bağlamanıza yarayan standı da oldukça rahat bir şekilde tamir edilebilir yapıda.

Toplamda 10 üzerinden 8 alarak tamiri oldukça kolay olduğunu görülen Nintendo Switch’in tüm tamir işlemini aşağıdaki videodan görebilirsiniz.