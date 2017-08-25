90'lı yıllarda üretilen şeffaf Nintendo kasaları artık yok. Bir firma bu kasalardan üreterek Switch kullanıcılarının 90'lı yılları yad etmelerine olanak sağlamış.

Nintendo’nun atomik mor renk Nintendo 64 ya da fuşya rengi Game Boy Advance umanda ve şeffaf konsollar sattığı günler geçti. Bereket versin başka bir firma ihaleyi alıyor.

Üçüncü parti bir üretici olan Myriann Nintendo Switch’e özel ‘şeffaf değiştirme kasaları’ yaparak Nintendo’nun son konsolunu 90’ların rüya makinesine dönüştürmeyi sağlıyor.

Resimlere bir göz atalım:

Tabii yeni kasaları yerleştirmek için tornavida kullanmak gerekecek. Çıkarıp takmalı bir ürün değil. Fakat eğer Switch’inizin üzerinde şeffaf bir kasa olmasını gerçekten istiyorsanız, yapacağınız işlem çok zor değil.

Fakat şeffaflık gibi bir beklentiniz yoksa da, Switch’inize size özel bir görünüm kazandırmanız için düz renkte kasalar da var.