Nintendo Switch'in Yeni Joy-Con Kontrol Cihazı Ne Gibi Özelliklere Sahip?

Nintendo, dün yeni konsolu Nintendo Switch ile birlikte modüler kontrol cihazı Joy-Con’u da tanıttı. Bu ilginç kontrol cihazının tanıtımda açıklanan özelliklerine şöyle bir göz atalım.
- Sol Joy-Con’daki kare buton, oyun içinde hızlı bir şekilde fotoğraf ya da video çekmek için kullanılan bir buton.
- Sağ Joy-Con’da nesnelerin mesafesini ve şeklini tespit eden bir kızıl ötesi kamera mevcut.
- Wii benzeri hareket kontrolleri için her Joy-Con ivme ölçer ve jiroskoba sahip.
- Ortak oyun oynamak için ayrıldığında kullanılmak üzere, her Joy-Con içinde bir tırnak butonu barındırıyor.
- Joy-Con, hareket oynanışı için kontrol cihazının iç kısmına eklenen bir kayış aksesuarına sahip.
- Joy-Con’un gelişmiş bir dokunsal geri bildirimi var. Nintendo, HD Rumble adını verdiği bu dokunsal geri bildirimin suya düşen farklı sayılardaki buz kütlelerinin ya da suyun dökülme hissini simule edebilecek kadar hassas olduğunu iddia ediyor.
- Joy-Con kontrol cihazının bilindik gri renginin dışında, neon mavi ve neon kırmızı adı verilen renkleri de satışa sunulacak.
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