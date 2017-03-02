Nintendo Switch yarın çıkıyor. Peki, bu süreçte ne gibi oyunlarla karşılaşacağız? İlerleyen zamanlarda Nintendo Switch'e çıkacak 17 oyundan bahsettik.

Bazı oyuncuların çok fazla ilgi gösterdiği, bazı oyuncuların ise hiçbir şekilde ilgisini çekmeyen Nintendo Switch, uzunca süredir devam eden beklemenin ardından yarın yani 3 Mart 2017’de piyasaya sürülüyor. Peki, bu ürün piyasaya sürüldükten sonra hangi oyunları oynama şansı bulacağız? Eğer, Nintendo Switch’i almak istiyor ama çıkacak oyunların yetersizliğinden dolayı kafanız karışıyorsa, bu haber tam size göre dostlarım. Zira, Nintendo Switch’de zaman içerisinde yayınlanacak 17 oyunu sizlerle paylaşıyoruz.

Öncelikle belirtelim; bu oyun arasında For Honor, GTA V gibi oyunlar bekleyenleriniz varsa, yolun sonunun hayırlı bir yere çıkmadığını üzülerek bildiriyorum. Ancak, kendi içerisinde çok mütevazi oyunların bulunduğunu da belirtmem gerekiyor. Şimdi isterseniz listeye geçelim.

Stardew Valley

Çok oyunculu olarak oynanacak Stardew Valley, Nintendo Switch'e yaz aylarında gelecek. Stardew Valley'in çok oyunculu platformu destekleyen ilk konsol sürümü olacak oyun genel olarak, Facebook'ta zamanında gecemizi gündüzümüze kattığımız, tarla oyunlarını andırıyor.

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Dig 2, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız türden bir oyun. Türü sevenler için muhteşem bir deneyim sunacağını düşündüğüm SteamWorld Dig 2, yerin altında inanılmaz bir yolculuğa çıkmamızı sağlayacak.

Yokaa-Laylee

İçerisinde bir sürü küçük oyun diyebileceğimiz oyunlar bulunduran Yokaa-Laylee, 3 boyutlu, güzel bir oyun olarak dikkat çekiyor. 11 Nisan 2017'de Nintendo Switch'e çıkacağını belirtelim.

Overcooked!

Overcooked'da diğer oyunlar gibi son derece hoş bir oyun. Oyun, PlayStation 4, Xbox One ve PC için de çıkmıştı. Şimdi de Nintendo Switch için çıkmaya hazırlanıyor. Oyunda yapmanız gerekenler bir mutfağı idare etmek. Kulağa kolay gelebilir ancak işler bir süre sonra çığırından çıkabiliyor.

The Escapists 2

The Escapists 2, tam anlamıyla bir Prison Break. Hapishaneden kaçma mücadelesi verilen oyun 4 oyuncuya kadar Co-op destekleyecek. Arkadaşlarınızla birlikte planınızı yapıp hapishaneden kaçmanın yollarını aramaya başlasanız iyi olur.

GoNNER

Bu oyun biraz garip. Renk paletleri, çizimleri, kısacası her şeyiyle garip bir oyun. Hakkında söyleyebileceğim tek şey bu. :)

Dandara

2 boyutlu platform oyunu Dandara, aksiyonu bol bir oyun. Oradan oraya zıpladığınız Dandara'da çok eğlenebilirsiniz.

Kingdom: Two Crowns

Savunma oyunlarını seviyor musunuz? Kendi isteğinize göre savunmanızı ayarlayın, krallığınızı geliştirin ve gelen düşmanlara karşı en iyi korumayı yapın.

Runner 3

3 boyutlu bir platform oyunu olan Runner 3, son derece renkli haritaları ile ilgimizi çekmeyi başardı. Nintendo Switch'i herkes satın alır mı bilinmez ama kendisine göre güzel oyunları olduğu da bir gerçek.

Blaster Master Zero

Bu oyunu beğenmedim pek. Elbette beğenen çok fazla insan olacaktır ancak, diğer oyunlara bakıldığında çok fazla atariden kalma grafikleri olduğunu düşündüm. Tabii oyunu özellikle retro grafik seven oyuncular tercih edebilir. Benimkisi biraz da kişisel bir düşünce.

Flipping Death

Yukarıda beğenmediğimi belirttiğim oyunun aksine bu oyunun tasarımlarını da çok beğendim. Yukarıda bahsetmek istediğim şey aslında buydu. Evet, Nintendo Switch oyuncuları platform oyunlarından hoşlanıyor. Ancak, yine de bu oyunların belirli bir kaliteye sahip olması görüşündeyim.

Graceful Explosion Machine

Güzel kombatlar çıkarabileceğiniz bir başka güzel oyun. Aksiyon olarak fazlasını bulabileceğiniz oyun shooter türünü iyi bir şekilde temsil ediyor.

Mr. Shifty

Dövüş oyunları arasına sokabileceğimiz Mr. Shifty de teleport yeteneği ile son derece muazzam kombatlar çıkarmaya olanak sağlayan oyunlar arasında yer alıyor.

TumbleSeed

Shakedown: Hawaii

Retro oyun severlere bir başka güzel örnek de burada yer alıyor. Aksiyonu bol retro grafiklere göre çizilmiş hoşça vakit geçirmenizi sağlayacak türden bir oyun kendileri.

Pocket Rumble

Arcade oyun eksikliğini giderecek Pocket Rumble, arkadaşlarınızla ya da tek başınıza çılgınlar gibi dövüşmenize olanak sağlayacak. 2D grafiklere sahip oyun, retro tasarıma sahip.

Wargroove

Stratejik savaşlar vermenizi sağlayacak hoş bir oyun kendileri. Askerlerinizle düşmanlara korku salacağınız oyun önümüzdeki sene satışa sunulacak.

Ayrıca bu oyunların tanıtıldığı videonun tam halini de aşağıda bulabilirsiniz.