Nintendo Switch, Peynir Ekmek Gibi Satıyor!

Nintendo’nun yepyeni oyun konsolu olan Switch, Amerika, İngiltere ve özellikle uzak doğu bölgelerinde yüksek satış rakamlarına ulaştı bile.

Nintendo’nun merakla beklenen yepyeni oyun konsolu Switch, piyasaya çıkar çıkmaz salladı. İlk olarak hem olumlu hem olumsuz yorumlar alan, özellikle Avrupa’da pek başarı yakalayacağı düşünülmeyen Switch, uzak doğudaki sağlam satışının ardından Amerika’da ve İngiltere’de de deyim yerindeyse peynir ekmek gibi satıyor.

İlk çıkışında en fazla satış yapan Wii’yi sollayan Switch Amerika kıtasında çıkış süresinde en fazla satan Nintendo konsolu olurken, Birleşik Krallık bölgesinde ise şimdiden 80.000 adet sattı. Özellikle Amazon’un talebe göre stok sorunu çektiği bilgisi de verilirken, Nintendo beklediğinden fazla ilgi görmekten fazlasıyla memnun.

Oyun skalasını geliştireceğini ve yeni oyunlar ekleyeceğini de duyuran Nintendo ekibi, birçok bölgede Wii ve Wii U satışlarını ikiye katladı bile.

Türkiye'de resmi satışı olmayacak olan Switch'in dolaylı yollardan ülkemize geldiğinde nasıl ilgi göreceği ise merak konusu. Ancak şahsi düşünceme göre dünya genelinde ne kadar ilgi görürse görsün, ülkemizde bu konsola PS4 ve Xbox One varken ilgi duyacak kişi sayısı oldukça az gibi geliyor.