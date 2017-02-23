Nintendo Switch Sanal Konsol Olmadan Çıkacak

Nintendo Switch, çıktığında yanında Virtual Console ile birlikte gelmeyecek.

Çıkışına 8 gün kalan yeni konsol Nintendo Switch, kötü haberi erkenden verdi. Çevirimiçi özellikler konusunda kullanıcılarını bilgilendiren Nintendo, konsolu erkenden dahi alsanız Virtual Console'dan henüz faydalanamayacağınızı söyledi. Virtual Console nedir diye soracak olursanız, kısaca Switch'in eski Nintendo oyunlarını oynatabilmesini sağlayan bir uyumluluk yazılımı.

Devasa bir oyun katalogu bulunan Nintendo'nun yeni cihazını alan kullanıcılar, bu eski oyunlara hemen erişemeyecekler. Bunun telafisi için de F-Zero'dan esinlenilen FAST RMX isimli yarış oyunu eShop üzerinde ilk günden sunulacak. Aynı zamanda Shovel Knight serisinden iki oyun da eShop üzerinde ilk günden alıcılarını bekliyor olacak. Shovel Knight: Specter of Torment, serinin en son oyunu ve Nintendo Switch'in çıkışına özel zamanlandı.

Çıkışına özel yapımların dışında Nintendo tarafından yapılan açıklamaya göre 2017 içinde 60 tane "Nindie" oyun kullanıcılara ulaşacak. 3DS ve Wii U üzerindeki eShop hesaplarına kredi ekleyen kullanıcılara da güzel haberler var. Hesaplarındaki kredi miktarlarını Switch'te de kullanabilecekler. Zira Nintendo Switvh, Nintendo Network ID'lerini kullanıyor. Switch'in ekranında aynı zamanda haberler de yer alacak ve oyunculara kütüphanesi ve yeni eklenenlerle alakalı son bilgiler verilecek.

Nintendo Switch'i ilk günden elinize aldığınızda bir güncelleme isteyecek. Ancak bu güncelleme siz oyununuzu oynarken devam edebilecek. 3 Mart'ta piyasaya sürülecek olan Nintendo Switch ile alakalı daha fazla bilgi için takipte kalmayı unutmayın!