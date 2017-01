Nintendo Switch İçin Duyurulan Yeni Oyun: Super Mario Odyssey

Nintendo Switch’in tanıtılmasının hemen ardından bir yeni Mario oyunu duyuruldu. Super Mario Odyssey isimli yeni Mario oyunu, sandbox tarzında ve Nintendo’nun sevilen karakterini bu sefer fantastik bir dünya yerine, gerçek dünyaya sürüklüyor.

Mario’s hat looks quite unusual. What role will it play in this adventure…? Coming to #NintendoSwitch Holiday 2017. #SuperMarioOdyssey pic.twitter.com/c0SwnRAbo9