Nintendo Switch İçin Duyurulan Yeni Oyun: Super Mario Odyssey

Nintendo Switch’in tanıtılmasıyla birlikte yeni Mario oyunu, Super Mario Odyssey de duyuruldu.

Nintendo Switch’in tanıtılmasının hemen ardından bir yeni Mario oyunu duyuruldu. Super Mario Odyssey isimli yeni Mario oyunu, sandbox tarzında ve Nintendo’nun sevilen karakterini bu sefer fantastik bir dünya yerine, gerçek dünyaya sürüklüyor.

Mario’s hat looks quite unusual. What role will it play in this adventure…? Coming to #NintendoSwitch Holiday 2017. #SuperMarioOdyssey pic.twitter.com/c0SwnRAbo9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 Ocak 2017

Ayrıca oyunda garip bir durum mevcut. Mario’nun şapkası, bu oyunda gözlere ve duygulara sahip olan bir varlık. Bunun yanı sıra, Nintendo of America’nın resmi Twitter hesabından oyunla ilgili olarak atılan bir tweet’te Mario evreninden tanıdığımız Mario’nun ezeli düşmanı Bowser ve Prenses Peach’in kraliyet düğünlerinin afişi dikkat çekiyor. Anlaşılan Mario, gerçek dünyada bir maceraya atılsa da, yine Bowser tarafından kaçırılan prensesi kurtarma görevini üstlenecek.

Super Mario Odyssey, beklenildiği üzere Nintendo Switch için çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun çıkış tarihi ise bu yılın tatil sezonu (kasım ayının sonundan yıl sonuna kadar olan dönem) olarak belirtildi.