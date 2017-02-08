Başlangıçta Nintendo Switch'te İnternet Tarayıcısı Olmayacak

Nintendo Switch’te ilk başlarda bir internet tarayıcısı bulunmayacağı, Nintendo CEO’su Tatsumi Kimishima tarafından açıklandı. Ancak Nintendo, oyun konsoluna bir internet tarayıcısı sağlamak için Wii U’nun tarayıcısı üstünde çalıştığını belirtti.

Nintendo’nun 3 Mart’ta çıkış yapacak olan yeni oyun konsolu Nintendo Switch’e dair yeni bir detay ortaya çıktı. Oyun konsolunda başlangıçta bir internet tarayıcısı olmayacağı Nintendo CEO’su Tatsumi Kimishima tarafından açıklandı.

Nintendo, daha önce de yeni oyun konsolunda neden video yayın uygulamalarının olmadığı konusunda benzer bir açıklama yapmıştı. Ancak bir oyun konsolu için internet tarayıcısının video yayın uygulamalarından daha kritik olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın Nintendo, oyun ortasında kullanılabilmesi için Wii U tarayıcısını tasarladığını ifade etti.

Nintendo CEO’su Tatsumi Kimishima, bunların yanı sıra Nintendo’nun yeni mobil oyunu Fire Emblem Heroes’un yayınlandığı ilk günün yarısında bir milyondan fazla indirildiğini ve şimdiden 5 milyon dolar gelir sağladığını söyledi. Fire Emblem Heroes, şu anda Japonya’da iOS platformunun uygulama mağazası olan App Store’da en çok kazandıran üçüncü uygulama konumunda bulunuyor.