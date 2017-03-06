Nintendo Switch’teki Oyunculara Özel Gizli Mesaj Keşfedildi!

Easter egg, ya da sürpriz yumurta dediğimiz minik detayları ve göndermeleri seven Nintendo, Switch’in pro kontrolcüsüne de oyunculara özel bir mesaj bırakmış.

Geçtiğimiz gün piyasaya çıkan ve bir anda peynir ekmek gibi satan Nintendo Switch, ülkemize gelmeyecek gibi görünse de özellikle uzak doğuda bir anda dikkat çeken bir konsol oldu. Aynı zamanda gerek ürünlerinde gerekse oyunlarında easter egg olarak adlandırılan sürprizler yapmayı seven firma, Switch’te de oyunculara özel bir mesaj bırakmış.

Switch’in pro kontrolcüsündeki sağ analoğu aşağı doğru çektiğinizde dikkat çeken bir yazı, Japon bir oyunseverin gözünden kaçmamış ve dikkatli baktığında “THX2 ALLGAMEFANS!” yani “Tüm oyun tutkunlarına teşekkürler!” mesajı içerdiğini görmüş. Yani eğer bir Nintendo Switch ve yanında pro kontrolcü alırsanız muhtemelen siz de bu mesajı görmüş olacaksınız.

Aslında oldukça ufak ve birçok kişi için gereksiz bir detay olsa da firmaların böyle şirinlikler yapması çok hoş detaylar olduğu kanaatindeyim.