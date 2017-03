Nintendo, Switch Üretimini İkiye Katladı!

Nintendo'nun yeni konsolu büyük talep gördü. Bu nedenle Nintendo için yeni bir rekor kapıda olabilir.

Nintendo Switch, biraz sorunlu bir çıkış yaşasa da büyük talep gördü. Bu talep sonrasında Switch almak isteyen kullanıcılar, stok bulamamaya başladı. Hatta cihazı ön sipariş etmemiş olan neredeyse tüm kullanıcılar bu kategoriye girebilir. Nintendo'nun ise bu sıkıntıyı yaşayanlara güzel haberleri var. Yeni edindiğimiz bilgilere göre Japon devi firma, Switch üretimini ikiye katlıyor.

Başlangıçta 2017 için planlanan 8 milyon adet üretim, konsolun yaşadığı sorunlar nedeniyle ücretsiz değişimi ve yoğun talepten ötürü bu sene için yetmeyecek. Nintendo da bu miktarı 16 milyona çıkarmak için kolları sıvadı. Bu durum, Switch'in Wii U'dan daha fazla satılacağını gösteriyor. Zira Wii U, dört yıl içinde toplamda 13,5 milyon adet sattı. Ancak geriye dömüp Wii'nin satış sayılarına baktığımızda da ilk yılında 17 milyon adet sattığını görüyoruz. Sözün özü, işler Nintendo için iyi gidiyor.

Switch'in bu sayılara ulaşılmasında cihazın yaşadığı sorunlar da etkin rol oynuyor. Daha da etkin rol oynayan kısım ise Switch için çıkan oyunlar. The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyununu uzun bir süre oynadıktan sonra ancak bitirebilecek olan oyuncuları bunun sonrasında Mario Kart 8 Deluxe ve Splatoon 2 ile devam edecekler. Yılın sonuna doğru da Mario Odyssey gelecek ve hatta gelecek E3'te platform için yeni sürpriz oyunların tanıtılacağı düşünülüyor.